有樓睇｜上車之選 屯門豐連一房靚裝戶 周邊配套齊全｜多圖

入伙5年的屯門豐連，為南豐發展旗下的小型私人屋苑，由兩座住宅物業組成，提供開放式至三房戶型。由於屋苑樓齡仍新，單位間隔方正實用，周邊配套亦成熟完善，故受上車客歡迎。豐連目前有一伙中層一房戶放盤，單位備有新淨靚裝修，外望開揚市景及山景，適合一人或二人居住，只需簡單清潔翻新，便可即買即入住。

裝修新淨 採光度高

放盤單位為豐連1座中層C室，實用面積342方呎，屬一房及開放廚房間隔，叫價488萬元，平均實用呎價14,561元。單位最大賣點是裝修新淨雅緻，全屋地板及牆身皆簇新，睡房亦設有地台，提供不少收納空間。單位大廳附設露台，窗外是開揚市景和山巒景致，視野頗為開揚。值得一提是，單位窗戶闊大，採光度高兼空氣流通，感覺舒服。另外，屋苑設有住客會所，配套算齊全，備有室外泳池、健身室、桑拿室、兒童室內及室外遊戲間等，基本設施應有盡有。至於屋苑周邊配套，有齊街市、超市及各式食肆，附近也有輕鐵站及多巴士站前往各區，交通算便利。