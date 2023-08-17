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2023-08-17 18:30:00

有樓睇｜上車之選 屯門豐連一房靚裝戶 周邊配套齊全｜多圖

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單位裝修雅緻討好，光猛開揚。

單位裝修雅緻討好，光猛開揚。

入伙5年的屯門豐連，為南豐發展旗下的小型私人屋苑，由兩座住宅物業組成，提供開放式至三房戶型。由於屋苑樓齡仍新，單位間隔方正實用，周邊配套亦成熟完善，故受上車客歡迎。豐連目前有一伙中層一房戶放盤，單位備有新淨靚裝修，外望開揚市景及山景，適合一人或二人居住，只需簡單清潔翻新，便可即買即入住。

大廳外接小露台，室內採光度高，室外視野則翠綠開揚。 單位為一房間隔，睡房設有地台，適合一人或二人居住。 睡房髹有灰色背牆，搭配暖色系家具，具優雅知性的寧靜感覺。 景觀以市景和山景為主，感覺舒服。 大門設有小小的玄關位，進門便是開放式廚房。 開放式廚房配套齊備，下廚空間算充足。 浴室屬企缸設計，裝修新淨。 小巧的浴室五臟俱全，裝修亦企理整潔。 位於屯門北的豐連，樓齡5年。(資料圖片)

裝修新淨 採光度高

放盤單位為豐連1座中層C室，實用面積342方呎，屬一房及開放廚房間隔，叫價488萬元，平均實用呎價14,561元。單位最大賣點是裝修新淨雅緻，全屋地板及牆身皆簇新，睡房亦設有地台，提供不少收納空間。單位大廳附設露台，窗外是開揚市景和山巒景致，視野頗為開揚。值得一提是，單位窗戶闊大，採光度高兼空氣流通，感覺舒服。另外，屋苑設有住客會所，配套算齊全，備有室外泳池、健身室、桑拿室、兒童室內及室外遊戲間等，基本設施應有盡有。至於屋苑周邊配套，有齊街市、超市及各式食肆，附近也有輕鐵站及多巴士站前往各區，交通算便利。

放盤單位資料

物業名稱：豐連
地址：屯門良德街3
發展商：南豐發展
樓齡：5
放盤單位：1座中層C (AN240896)
叫價：488萬元
實用面積：342方呎 / @ 14,561
間隔：一房
單位相關資料：https://www.manyw.com/details/?282139
查詢電話：2776 8278 (祥益地產珀御分行 黃先生)

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