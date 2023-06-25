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地產
2023-06-25 18:48:12

有樓睇｜中半山地利根德閣2400呎低調奢華大宅(多圖)

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大廳面向中環商廈區，同時眺望九龍區海景。

大廳面向中環商廈區，同時眺望九龍區海景。

港島區中半山豪宅林立，當中屬老牌地標名廈之一的地利根德閣，向來吸引名人入市。屋苑由3座物業組成，戶戶大單位，實用面積由最細1,547方呎至最大6,507方呎不等，加上單位實用率高達八成，故屬巨廳巨房格局。現時屋苑有一個中層逾2,400方呎套三房單位放盤，享中環及尖沙咀一帶遼闊市景及海景，叫價9,380萬元。

單位屬於中層，但景觀仍非常開揚。 大廳略呈鑽石型設計，樓底亦高。 客廳擺放大型梳化後，空間感仍極高。 全屋裝修新淨雅緻。 主人套房空間大得可擺放兩張king size睡床。 主人套房附設衣帽間，並以黑色透明玻璃趟門分隔。 套房內的衣帽間放有一座三角鋼琴，空間超充裕。 主人套房設有一列觀景窗，盡覽中環、金鐘及尖沙咀一帶景色。 套房浴室以白色和灰色為主調，設計簡約耐看。 其中一間睡房作為書房用途，設計簡潔實用。 房間間隔方正闊落，相當實用。 巨型廚房中央設有中島櫃，收納空間極多。 巨型廚房中央設有中島櫃，收納空間極多。 客廁面積亦闊落。 中半山地標名廈之一的地利根德閣，由3座物業組成，樓齡29年。 屋苑設有露天泳池及網球場等設施。 單位平面圖。

八成實用率 附簡約氣質裝潢

上述放盤為地利根德閣3座中層D室，實用面積2,407方呎，採套三房兩廳間隔，叫價9,380萬元，平均呎價38,969元，而單位目前市值租金約11萬元。貴為傳統地標名廈，單位間隔絕對寬敞，加上面向中環一帶及眺望尖沙咀，即使位置屬於中層，景觀仍非常開揚吸引。由於單位實用率高達八成，故擺放大型傢俬後，活動空間仍然非常寬裕，尤其是大廳和主人套房，其中主人套房更附有大型衣帽間，中央更擺放了一座三角大鋼琴，足見面積有多闊大。此外，全屋裝潢及設計走簡約素雅路線，低調地展現傳統豪宅的奢華氣派，耐看又具有品味。

放盤單位資料

物業名稱：地利根德閣
地址：中半山地利根德里14
發展商：嘉里
樓齡：29
放盤單位：3座中層D (物業編號：TGD644)
叫價：9,380萬元 (參考市值租金：11萬元)
實用面積：2,407方呎 / @38,969
建築面積：3,001方呎 / @31,256
間隔：三房 (1套房)
VR睇樓：https://bit.ly/44ezkQD
查詢電話：9139 3239 (中原地產 蘇先生)

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