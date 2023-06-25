有樓睇｜中半山地利根德閣2400呎低調奢華大宅(多圖)

港島區中半山豪宅林立，當中屬老牌地標名廈之一的地利根德閣，向來吸引名人入市。屋苑由3座物業組成，戶戶大單位，實用面積由最細1,547方呎至最大6,507方呎不等，加上單位實用率高達八成，故屬巨廳巨房格局。現時屋苑有一個中層逾2,400方呎套三房單位放盤，享中環及尖沙咀一帶遼闊市景及海景，叫價9,380萬元。

八成實用率 附簡約氣質裝潢

上述放盤為地利根德閣3座中層D室，實用面積2,407方呎，採套三房兩廳間隔，叫價9,380萬元，平均呎價38,969元，而單位目前市值租金約11萬元。貴為傳統地標名廈，單位間隔絕對寬敞，加上面向中環一帶及眺望尖沙咀，即使位置屬於中層，景觀仍非常開揚吸引。由於單位實用率高達八成，故擺放大型傢俬後，活動空間仍然非常寬裕，尤其是大廳和主人套房，其中主人套房更附有大型衣帽間，中央更擺放了一座三角大鋼琴，足見面積有多闊大。此外，全屋裝潢及設計走簡約素雅路線，低調地展現傳統豪宅的奢華氣派，耐看又具有品味。