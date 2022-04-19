有樓睇｜低層又如何？大埔翡翠花園低層兩房戶 盡覽翠綠山巒兼有靚裝 價最平（多圖）

好多人買樓偏向選擇位置較高層的單位，覺得樓層高、景觀會較開揚，低層則相對較侷促，但當然有例外。位於大埔公路大埔滘段的翡翠花園，有一個低層單位放盤，由於單位面向後山，景觀飽覽一大片翠綠山巒景致，環境十分清幽開揚，早上起來吸啖空氣都新鮮啲，根本高層和低層都一樣！而最重要是此單位擁有新淨企理靚裝，叫價更比同類型單位平，裝修費同入場費夾夾埋埋都慳唔少！

同類中叫價最平 放盤單位為第44座低層A室，實用面積959方呎，建築面積1,077方呎，叫價1,150萬元，平均實用呎價11,991元。單位原為三房間隔，現改為兩房一套房。單位間隔四正實用，廳大房大，裝修屬傳統典雅型設計，勝在新淨企理，不用花大額裝修費改造。中原地產新界東豪宅天賦海灣分行市務經理鍾國基表示，現時同類型單位放盤量約有5個，叫價介乎1,200萬至1,300萬元不等，上述單位是當中叫價最平，加上有靚裝，面向後山之景觀優質，故叫價稱得上是平價。另外，屋苑樓齡雖已屆33年，但屬名牌發展商新鴻基物業，質素有一定保證，而且單位實用度相當高，有89%實用率，是一般新樓不能比擬。