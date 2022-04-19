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2022-04-19 19:17:15

有樓睇｜低層又如何？大埔翡翠花園低層兩房戶 盡覽翠綠山巒兼有靚裝 價最平（多圖）

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單位設有露台，窗外盡是翠綠山巒景致，清新空氣時刻送上！

單位設有露台，窗外盡是翠綠山巒景致，清新空氣時刻送上！

好多人買樓偏向選擇位置較高層的單位，覺得樓層高、景觀會較開揚，低層則相對較侷促，但當然有例外。位於大埔公路大埔滘段的翡翠花園，有一個低層單位放盤，由於單位面向後山，景觀飽覽一大片翠綠山巒景致，環境十分清幽開揚，早上起來吸啖空氣都新鮮啲，根本高層和低層都一樣！而最重要是此單位擁有新淨企理靚裝，叫價更比同類型單位平，裝修費同入場費夾夾埋埋都慳唔少！

露台面積不算太大，但擺放一張枱加兩張座椅來吃早餐，綽綽有餘。 長方形大廳寬敞四正，是89%實用率的最佳實證。 飯廳擺放了4人雲石餐桌及設有大魚缸，旁邊以透明玻璃趟門將飯廳和廚房分隔，同時增加視覺空間感。 廚房空間闊落，廚櫃及裝修都新淨企理。 主人套房面積闊落，可三邊下床，空間充裕。 單位由三房改為兩房間隔，其中主人房有部分空間用作書房，光猛、開揚又清靜。 另一個房用作衣帽間，內置置頂層架和衣櫃，方便收納。 浴室裝修簡單不花巧。

同類中叫價最平

放盤單位為第44座低層A室，實用面積959方呎，建築面積1,077方呎，叫價1,150萬元，平均實用呎價11,991元。單位原為三房間隔，現改為兩房一套房。單位間隔四正實用，廳大房大，裝修屬傳統典雅型設計，勝在新淨企理，不用花大額裝修費改造。中原地產新界東豪宅天賦海灣分行市務經理鍾國基表示，現時同類型單位放盤量約有5個，叫價介乎1,200萬至1,300萬元不等，上述單位是當中叫價最平，加上有靚裝，面向後山之景觀優質，故叫價稱得上是平價。另外，屋苑樓齡雖已屆33年，但屬名牌發展商新鴻基物業，質素有一定保證，而且單位實用度相當高，有89%實用率，是一般新樓不能比擬。

放盤單位資料

物業名稱：翡翠花園

地址：大埔公路大埔滘段4283

發展商：新鴻基

樓齡：33

放盤單位：第44座低層A

叫價：1,150萬元（參考市值租金28,000元）

實用面積：959方呎

建築面積：1,077方呎

間隔：兩房（一套房）

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E7%BF%A1%E7%BF%A0%E8%8A%B1%E5%9C%92-44%E5%BA%A7_AAB051?theme=buy&fromagent=40547

查詢電話：9470 8881（中原地產 鍾先生）

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