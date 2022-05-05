有樓睇｜住在椰林樹影上 愛琴海岸靚裝靚景三房戶待沽（多圖）

單位景觀是名副其實的椰林樹影與藍天白雲，很有在外地度假的感覺，同時可遠望少許黃金海岸海景。

愛琴海岸叫價 景觀先決

中原地產愛琴海岸分行經理李業開表示，愛琴海岸單位叫價通常取決於景觀，上述單位景觀剛好與屋苑最優質的黃金海岸景觀成水平視線，只能望到少許海景，而單位目前叫價1,100萬元，與其他同類放盤單位相比，叫價略為有一點高。不過，因為上述單位有幾近全新裝修，裝修用料質素亦理想，加上連車位放售，故叫價仍屬合理水平。他又稱，現時同座亦有一個相同呎數的單位放盤，位處鳳凰樓層，擁無敵全海景致，景觀十分吸引，現叫價1,300萬元連車位，但單位只有普通裝修。李業開續稱，愛琴海岸現時同類單位放盤量約有4至5個，叫價一般為1,100萬至1,200萬元，屋苑近月暫未有錄得成交。