有樓睇｜住在椰林樹影上 愛琴海岸靚裝靚景三房戶待沽（多圖）

椰林樹影、藍天白雲，通常用來形容度假勝地，但位於深井掃管笏的愛琴海岸，也可以配得起這兩個形容詞。屋苑由7座住宅大樓組成，以弧形一字排開，大部分單位可享毗鄰黃金海岸遊艇會海景，就算望自家內園景及會所景，景觀亦毫不遜色。現時屋苑5座低層B室放盤，景觀正望前方的椰林內園景，並遠眺少許黃金海岸海景，而且單位業主新近為單位翻新，裝修非常新淨討好，可即時入住，日日回家猶如度假般清幽寫意。
翻新過 慳裝修費
放盤單位為愛琴海岸5座低層B室，實用面積811方呎，叫價1,100萬元連車位，平均呎價13,563元。單位間隔為三房套，並連一個工人套房。單位間隔四正實用，屬廳大房大戶型，而業主在交吉前特意為單位進行翻新，裝修不是全新就是非常新淨，用料亦不俗，買家可以省回大筆裝修費。
愛琴海岸叫價 景觀先決
中原地產愛琴海岸分行經理李業開表示，愛琴海岸單位叫價通常取決於景觀，上述單位景觀剛好與屋苑最優質的黃金海岸景觀成水平視線，只能望到少許海景，而單位目前叫價1,100萬元，與其他同類放盤單位相比，叫價略為有一點高。不過，因為上述單位有幾近全新裝修，裝修用料質素亦理想，加上連車位放售，故叫價仍屬合理水平。他又稱，現時同座亦有一個相同呎數的單位放盤，位處鳳凰樓層，擁無敵全海景致，景觀十分吸引，現叫價1,300萬元連車位，但單位只有普通裝修。李業開續稱，愛琴海岸現時同類單位放盤量約有4至5個，叫價一般為1,100萬至1,200萬元，屋苑近月暫未有錄得成交。
放盤單位資料
物業名稱：愛琴海岸
地址：深井掃管笏段管青路2號
發展商：新鴻基、恒基兆業、陸海通
樓齡：19年
放盤單位：5座低層B室
叫價：1,100萬元連車位（參考市值租金22,000至23,000元）
實用面積：811方呎
建築面積：1,043方呎
間隔：三房（1套房）連工人套房
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查詢電話：6803 2511（中原地產 李先生）