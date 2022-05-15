有樓睇｜個廳大過好多人間屋 The Hampton 1.09億市價放售（多圖）

香港樓愈升愈有，幾百呎單位造價過千萬也很普遍，而過億元的豪宅亦已不算罕有。位於跑馬地藍塘道的The Hampton，前身為出租豪宅盤華群軒，於08年由資本策略以2.9億向南豐購入後，斥資5億元進行翻新及設計，全盤只有11個大單位，當年找來國際著名建築及室內設計師，以法國高級訂製時裝Haute Couture為設計概念，為每個單位訂造室內設計。今次介紹的The Hampton放盤單位實用面積2,531方呎，屬三房三套間隔，連車位叫價1.09億元，平均實呎43,066元；單位當年開賣時曾用作示範單位，故內部裝修和傢具都較有質素。

設計沉穩奢華 有齊全屋傢電 The Hampton屬單幢式低密度豪宅物業，當年銷售時的賣點是每個單位間隔、設計及用料皆不同，並為每位客人度身訂造室內設計，配備各種品牌傢化俬及家品，營造別具一格的居家格調。放盤單位位於中層B室，裝修設計走沉穩奢華路線，由於業主購入單位後很少居住，故單位內部裝修及各式傢具都十分新淨，而且大部分傢俬和電器都齊全，差不多可以即買即住。單位實用率頗高，大廳面積有逾千呎，極之寬敞開揚，加上華麗典雲石地板和一系列品牌傢具，猶如六星級酒店格局，營造華麗奢華但又不過份張揚的居家風格。

銀行估價 1.025 億 叫價合理水平 中原地產成和道第一分行（東半山跑馬地組）高級聯席營業董事柯偉剛表示，上述單位近期經中銀估價達1.025億元，故業主叫價1.09億元可說是合理水平。現時同類單位放盤量約有3個，其中一個同樣位於中層，連租約叫價1億元，月租約10萬元。