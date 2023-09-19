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地產
2023-09-19 18:45:00

有樓睇｜元朗單幢樓兩房 歐陸風裝修 高實用 近港鐵｜多圖

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單位設有不少歐陸風白色儲物櫃，新淨實用。

單位設有不少歐陸風白色儲物櫃，新淨實用。

元朗區向來是「上車天堂」，入場門檻不高之餘，區內配套設施亦完善，日常出入及購物均方便。距離港鐵元朗站只需約6分鐘步程的單幢樓信發大廈，主打細單位，面積介乎365415方呎，單位實用率有近八成，間隔頗為實用，適合一人或小家庭「上車」。

全屋裝修簇新兼具格調。 大廳略呈四方形，面積不算大，勝在易擺位，而紫色的牆身配白色和杏色的傢俬，營造輕奢的歐陸風格。 簡約歐陸風的白色電視牆板，為整體裝潢增添一點輕奢質感。 單位裝修新淨雅緻，不用大肆翻新即可入住。 主人房設有地台，而且有兩邊窗，採光又通風。 廚房空間闊落，廚櫃組合亦新淨。 浴室裝修雅緻新淨。 企缸鋪有馬賽克貝殼磚，耐看又耐污。 信發大廈距離港鐵元朗站僅約6分鐘步程，樓下亦有超市及各式食肆，生活配套便利。

簇新歐陸風裝潢

現時信發大廈一伙高層F室放盤，單位實用面積397方呎，採兩房間隔，叫價490萬元，平均呎價11,335元。單位裝修頗新淨，以白色和粉紫色為主調，附設不少訂製的歐陸風格白色儲物櫃，相當實用，同時營造出輕奢的歐陸式風格。單位大廳略呈四方形狀，間隔見使，加上位處高層，室內光猛得來，空氣亦流通。主人房設有地台，收納空間相當充足，而且設有兩邊窗戶，即使以樓景為主，感覺仍開揚。浴室方面，採用啡色和杏色為主色，企缸位置鋪有馬賽克貝殼磚牆，設計美觀耐看，用色亦耐污。至於廚房，備有簇新的組合廚櫃連焗爐，同時亦能擺放「大眼仔」洗衣機和大雪櫃，空間闊落實用。

放盤單位資料

物業名稱：信發大廈
地址：元朗水車館街44
樓齡：34
放盤單位：高層F (物業編號：BR79644362)
叫價：490萬元
實用面積：397方呎 / @11,335
建築面積：499方呎 / @9,018
間隔：兩房
單位相關資料：https://bit.ly/44YqaHX
查詢電話：9588 9466 (利嘉閣地產 王小姐)

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