有樓睇｜元朗單幢樓兩房 歐陸風裝修 高實用 近港鐵｜多圖

元朗區向來是「上車天堂」，入場門檻不高之餘，區內配套設施亦完善，日常出入及購物均方便。距離港鐵元朗站只需約6分鐘步程的單幢樓信發大廈，主打細單位，面積介乎365至415方呎，單位實用率有近八成，間隔頗為實用，適合一人或小家庭「上車」。

簇新歐陸風裝潢

現時信發大廈一伙高層F室放盤，單位實用面積397方呎，採兩房間隔，叫價490萬元，平均呎價11,335元。單位裝修頗新淨，以白色和粉紫色為主調，附設不少訂製的歐陸風格白色儲物櫃，相當實用，同時營造出輕奢的歐陸式風格。單位大廳略呈四方形狀，間隔見使，加上位處高層，室內光猛得來，空氣亦流通。主人房設有地台，收納空間相當充足，而且設有兩邊窗戶，即使以樓景為主，感覺仍開揚。浴室方面，採用啡色和杏色為主色，企缸位置鋪有馬賽克貝殼磚牆，設計美觀耐看，用色亦耐污。至於廚房，備有簇新的組合廚櫃連焗爐，同時亦能擺放「大眼仔」洗衣機和大雪櫃，空間闊落實用。