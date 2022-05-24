有樓睇｜全方位便利 星鑽木質靚裝一房戶 貼市價放盤（多圖）

買樓最好有裝修，不用重新修葺，只需做簡單執漏便可入住，方便又能節省大額裝修費。如果單位擁有實用靚裝，間接四正寬敞，而大廈又有會所設施，兼且交通方便，附近亦有齊各種日常生活配套，就更perfect！主打一及兩房戶型的西營盤星鑽，現時有一個集上述優點的低層單位放盤，無論是自在獨居，還是溫馨二人世界，各方面都能帶來愉悅的生活品質。

全屋木質素材 單一不單調 單幢物業星鑽，樓齡只有6年，放盤單位為低層F室，實用面積390方呎，一房間隔及開放式廚房設計，叫價1,025萬元，實用呎價26,282元。全屋以木質為主要裝修及傢俬素材，猶如讓木色填滿整個家居，單一但不單調，予人自然溫暖的雅緻感覺。雖然單位面積不大，但間隔四正實用，廳和房面積都不算細小；浴室被納入睡房內，帶來套房效果，而開放式廚房空間亦不算細，收納空間充足。