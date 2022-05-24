有樓睇｜全方位便利 星鑽木質靚裝一房戶 貼市價放盤（多圖）

買樓最好有裝修，不用重新修葺，只需做簡單執漏便可入住，方便又能節省大額裝修費。如果單位擁有實用靚裝，間接四正寬敞，而大廈又有會所設施，兼且交通方便，附近亦有齊各種日常生活配套，就更perfect！主打一及兩房戶型的西營盤星鑽，現時有一個集上述優點的低層單位放盤，無論是自在獨居，還是溫馨二人世界，各方面都能帶來愉悅的生活品質。
全屋木質素材 單一不單調
單幢物業星鑽，樓齡只有6年，放盤單位為低層F室，實用面積390方呎，一房間隔及開放式廚房設計，叫價1,025萬元，實用呎價26,282元。全屋以木質為主要裝修及傢俬素材，猶如讓木色填滿整個家居，單一但不單調，予人自然溫暖的雅緻感覺。雖然單位面積不大，但間隔四正實用，廳和房面積都不算細小；浴室被納入睡房內，帶來套房效果，而開放式廚房空間亦不算細，收納空間充足。
離西營盤站 僅2分鐘步程
星鑽毗鄰港鐵西營盤站，步程只需約2分鐘，物業附近不少交通工具前往各區，整體交通十分便捷；屋苑鄰近有市政大廈及各式餐飲食肆，日常出入及生活配套都方便。中原地產西半山列堤頓道第二分行高級資深分區營業經理盧宏基表示，上述放盤單位叫價屬貼市價，現時同類放盤單位約只有2至3個，部分是連租約放盤，其中一個高層海景一房放盤單位，呎數同為390方呎，叫價1,200萬元，雖然上述單位只望樓景，但價錢相宜得多。
放盤單位資料
物業名稱：星鑽
地址：西營盤第三街88號
發展商：中國海外、市建局
樓齡：6年
放盤單位：低層F室
叫價：1,025萬元（參考市值租金28,000元至30,000元）
實用面積：390方呎
間隔：一房
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查詢電話：9528 3577（中原地產 盧先生）