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地產
2022-05-16 18:40:52

有樓睇｜全盤唯一 瑞士花園平台特色戶160萬買入 3900萬放售（多圖）

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大廳面積十分寬敞，裝修亦新淨清雅。

大廳面積十分寬敞，裝修亦新淨清雅。

特色戶一般是指連平台或天台的單位，樓價雖然較分層單位高，但可以有更多戶外空間使用，故一直有價有市。傳統老牌豪宅跑馬地瑞士花園，全盤由4幢物業組成，屋苑唯一一個連平台單位，外籍業主自87年買入自用至今達35年，近日放盤出售，由於盤源超級罕有，一放盤即吸引不少區內及外區客睇樓。

平台四周被翠綠樹木包圍，空氣清新開揚。 平台面積400方呎，是整個瑞士花園唯一一個連平台特色戶。 客廳十分闊落四正，窗戶亦大，光猛舒適。 客廳十分闊落四正，窗戶亦大，光猛舒適。 飯廳一邊也有窗戶，與客廳大窗形成對流窗，光線充足兼空氣十分流通。 房間大而實用，放上大型置頂衣櫃後，空間仍然充足，還可三邊下床。 睡房擺放多個衣櫃和儲物櫃後，仍沒有狹窄侷促感。 其中一個睡房改作書房用途，間隔較長但很實用。 闊大的廚房兩邊都設有流理台，下廚空間非常充裕。 浴室放有長椅，可見空間闊落。

實用率高 保養得宜

放盤單位為瑞士花園1AB）座低層A室，建築面積1,600方呎，實用面積有1,265方呎，間隔三房套連工人套房，平台面積則有400方呎，業主現連車位叫價3,900萬元，平均實用呎價30,830元。雖然物業樓齡達51年，業主亦居住了約35年，但屋內裝修十分新淨企理，保養得宜，加上實用率高，除了大廳和房間面積闊落實用，廚房和浴室間隔亦寬敞，相當四正見使。景觀方面，單位主要望翠綠樹景和遠樓景，若站在平台上，猶如被四周茂密的綠樹包圍，視野開揚、舒服又清靜。

有客有價但盤少

利嘉閣地產跑馬地希慎道分行（A組）高級客戶董事楊卓文表示，上述單位業主於87年時以160萬元入手，一直作自住用途，放盤至今僅約半個月，已吸引不少區內及外區客人問盤、睇樓，原因是同區大呎數的特色戶數量不多，而瑞士花園全盤特色單位合共只有9個，當中有8個是連天台之特色戶，盤源可謂罕有。他又稱，現時瑞士花園連天台單位叫價介乎3,400多萬至3,500萬，對上一次錄得天台特色戶成交是2020年，實用面積同為1,265方呎，天台面積1,600方呎，當時連車位成交價3,689萬元，平均呎價29,162元。

放盤單位資料

物業名稱：瑞士花園

地址：跑馬地大坑道113

樓齡：51

放盤單位：1AB）座低層A

叫價：3,900萬元（連車位）

實用面積：1,265方呎，另附400方呎平台

建築面積：1,600方呎

間隔：三房（1套房）連工人套房

查詢電話：6295 8754（利嘉閣地產 楊先生）

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