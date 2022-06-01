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地產
2022-06-01 18:45:32

有樓睇｜（勁多相）永久維港景 維港頌連天台特色戶 附超新「園林」裝潢

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別緻的裝潢和居家陳設，為大廳增加不少生活品味。

別緻的裝潢和居家陳設，為大廳增加不少生活品味。

長實旗下的維港頌，屬臨海的酒店及住宅混合發展項目，其中住宅部分設有面積逾2萬方呎會所，各種設施齊備；屋苑距離港鐵炮台山站僅2分鐘步程，周邊生活配套設施亦十分完善，說得上是集齊理想屋苑之所需。屋苑現時有有一個連天台特色戶放盤，不單享有永久維港海景，內部裝修採用優質歐洲用料，而且裝修只有2年，展現摩登精品家居風格。

大廳間隔有少許不規則，但透過獨特的裝潢設計，帶來精緻的舒適感。 假天花設置射燈和綠色植物，與園林印花牆身相呼應，令設計格調更統一。 客廳外接露台，無敵維港景致一覽無遺。 永久無遮擋維多利亞海景。 主人套房望無遮擋維港海景，而床後的園林印花牆，令房間格調更顯精緻摩登。 在主人套房窗邊放上一張品味單人梳化，閒時坐在窗前看海，超級寫意自在。 其中一個睡房設有地台，用途廣泛，同時增加不少收納空間。 其中一個睡房設有地台，配以黑白印花牆紙，設計簡約中見細緻。 睡房間隔四正實用，特低大窗戶，光猛開揚。 天台面積有483方呎，業主亦有花心思打造，是用來招呼朋友或獨自放空減壓的好地方。 呈長方形的廚房有齊各種新型電器，並連接工人套房。 單位及天台平面圖。

裝潢精緻摩登 大省裝修費

放盤單位為維港頌3座高層A室，單位實用面積1,033呎，另有483方呎天台，三房套戶及工人套房間隔，叫價4,600萬元，平均實用呎價44,530元。單位裝修特別之處是，部分牆身選用園林印花牆紙，精緻摩登兼具品味，而大廳部分牆身則裝有純白條紋特色牆，中和了園林印花牆紙帶來的花碌碌視覺效果，營造強烈對比之餘，又不會過於單調，而最重要是可以省卻很多裝修費。單位景觀望屋苑前方的維多利亞港，屬永久無遮擋海景，景致非常殺食吸引！

連天台戶放盤僅2

中原地產北角半山柏景台第三分行市務經理潘煒表示，現時維港頌連天台的放盤單位只有2個，除了上述單位，另一個是6C室，單位實用面積850方呎，天台面積則為308方呎，叫價3,200萬元，實用呎價37,647元，景觀望部分維港景及樓景。由於兩個單位呎數和景觀都不盡相同，故較難作比較。

放盤單位資料

物業名稱：維港頌

地址：北角城市花園道32

發展商：長實

樓齡：3

放盤單位：3座高層A

叫價：4,600萬元（參考市值租金60,000元）

實用面積：1,033方呎

間隔：三房（1套房）

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查詢電話：9462 1468（中原地產 潘先生）

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