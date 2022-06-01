有樓睇｜（勁多相）永久維港景 維港頌連天台特色戶 附超新「園林」裝潢

長實旗下的維港頌，屬臨海的酒店及住宅混合發展項目，其中住宅部分設有面積逾2萬方呎會所，各種設施齊備；屋苑距離港鐵炮台山站僅2分鐘步程，周邊生活配套設施亦十分完善，說得上是集齊理想屋苑之所需。屋苑現時有有一個連天台特色戶放盤，不單享有永久維港海景，內部裝修採用優質歐洲用料，而且裝修只有2年，展現摩登精品家居風格。

裝潢精緻摩登 大省裝修費 放盤單位為維港頌3座高層A室，單位實用面積1,033呎，另有483方呎天台，三房套戶及工人套房間隔，叫價4,600萬元，平均實用呎價44,530元。單位裝修特別之處是，部分牆身選用園林印花牆紙，精緻摩登兼具品味，而大廳部分牆身則裝有純白條紋特色牆，中和了園林印花牆紙帶來的花碌碌視覺效果，營造強烈對比之餘，又不會過於單調，而最重要是可以省卻很多裝修費。單位景觀望屋苑前方的維多利亞港，屬永久無遮擋海景，景致非常殺食吸引！