有樓睇｜北角超方便靚裝一房 單身或兩小口最啱使

相信人人都想擁有闊落舒適的居所，無奈香港樓價高昂，單位面積大、樓價冧心相對高、首期自然要俾多啲，負擔也較重。距離港鐵炮台山站僅數分鐘步程的小型屋苑富利來大廈，主打200多呎細單位，日常交通和生活配套十分便捷，現時屋苑有一個靚裝一房單位放盤，頗適合單身族或小兩口子居住！

外牆翻新已完成 兩房改一房 富利來大廈共由3座大廈組成，樓齡不新，已有40年。由於屋苑位處內街，居住環境較寧靜，但附近亦有不少食肆及民生小店，屬旺中帶靜格局。據了解，屋苑已完成外牆翻新工程，樓下自家商場亦將活化為文青新蒲點，料日後將更該處環境將更暢旺。是次推介的放盤單位為A座高層1室，實用面積有225方呎，原則為兩房，現打通為一房，叫價418萬元，平均實用呎價18,578元。

簡約淺啡主調 清新舒服 全屋以淺啡色為主調，裝修簡約、清新兼新淨，睡房設有地台和置頂床頭櫃，收納空間頗多；由於是兩間房打通而成，睡房設有兩扇窗，並配以黑框磨砂玻璃趟門，感覺光猛通爽，亦有助增加視覺上的空間感。至於廚房及浴室，以200多呎單位來說，面積算闊落，裝修亦新，十分實用。景觀方面，則以開揚樓景和市景為主。