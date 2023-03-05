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地產
2023-03-05 18:46:17

有樓睇｜北角超方便靚裝一房 單身或兩小口最啱使

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單位原則為兩房，現打通為一房，睡房採用磨砂玻璃趟門分隔，慳位實用。

單位原則為兩房，現打通為一房，睡房採用磨砂玻璃趟門分隔，慳位實用。

相信人人都想擁有闊落舒適的居所，無奈香港樓價高昂，單位面積大、樓價冧心相對高、首期自然要俾多啲，負擔也較重。距離港鐵炮台山站僅數分鐘步程的小型屋苑富利來大廈，主打200多呎細單位，日常交通和生活配套十分便捷，現時屋苑有一個靚裝一房單位放盤，頗適合單身族或小兩口子居住！

睡房設有地台和置頂床頭櫃，十分實用，而且新淨。 廚房配套齊備，用料不俗兼且新淨。 企缸浴室設有大窗，有助空氣流通，裝修亦實用企理。 明廁浴室空間算闊落。 單位原則平面圖。

外牆翻新已完成 兩房改一房

富利來大廈共由3座大廈組成，樓齡不新，已有40年。由於屋苑位處內街，居住環境較寧靜，但附近亦有不少食肆及民生小店，屬旺中帶靜格局。據了解，屋苑已完成外牆翻新工程，樓下自家商場亦將活化為文青新蒲點，料日後將更該處環境將更暢旺。是次推介的放盤單位為A座高層1室，實用面積有225方呎，原則為兩房，現打通為一房，叫價418萬元，平均實用呎價18,578元。

簡約淺啡主調 清新舒服

全屋以淺啡色為主調，裝修簡約、清新兼新淨，睡房設有地台和置頂床頭櫃，收納空間頗多；由於是兩間房打通而成，睡房設有兩扇窗，並配以黑框磨砂玻璃趟門，感覺光猛通爽，亦有助增加視覺上的空間感。至於廚房及浴室，以200多呎單位來說，面積算闊落，裝修亦新，十分實用。景觀方面，則以開揚樓景和市景為主。

放盤單位資料

物業名稱：富利來大廈
地址：北角京華道927
樓齡：40
放盤單位：A座高層1 (物業編號：BR50420219)
叫價：418萬元
實用面積：225方呎 / @18,578
建築面積：314方呎 / @13,312
間隔：一房
單位相關資料：https://bit.ly/3IUOT6W
查詢電話：6082 5815 (利嘉閣地產 侯先生)

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