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地產
2022-06-08 19:00:14

有樓睇｜匡湖居激罕六套房相鄰洋房 連3千呎花園及私人碼頭（好多相）

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逾3千呎的私人花園，連接私人碼頭，花園裝修新淨有格調，放有大量戶外傢具，方便呼朋喚友暢聚。

逾3千呎的私人花園，連接私人碼頭，花園裝修新淨有格調，放有大量戶外傢具，方便呼朋喚友暢聚。

匡湖居是西貢區知名屋苑，也是全港唯一擁有私人碼頭、可以停泊私家遊艇的屋苑，是不少人的Dream house！現時匡湖居有一個激罕相鄰洋房放盤，總面積逾2,700方呎，有多達6個套房，另有逾3,000方呎花園、私人碼頭及4個車位，並且四面單邊，屬匡湖居內極罕有的單邊洋房，私隱度極高，目前該相鄰洋房叫價近1億元。

洋房面向遊艇碼頭，景致無敵吸引。 洋房面向遊艇碼頭，景致無敵吸引。 沿著私人花園的樓梯拾級而下，便是私人碼頭。 飯廳放有八人大餐桌，旁邊是半開放設計的廚房。 飯廳放有八人大餐桌，旁邊是半開放設計的廚房。 單位偏廳內設有大型衣櫃，方便收納。 其中一個大廳面積闊大，需要擺放大型傢俬，才不會顯得空洞。 其中一個偏廳。 每個套房面積都非常寬敞，其中一個睡房不單可以三邊下床，旁邊仍有大量空間擺放愛貓的小屋和大型貓咪爬架，可見空間相當闊大。 廚房面積相當大，設有實用中島櫃，各式入廚設備亦新淨齊全。

四面單邊 私隱度高

匡湖居共分6期，共提供535個分層及洋房單位，實用面積由5223,591方呎不等。放盤的相鄰洋房位於第4J段，由兩幢實用面積同為1,373方呎的洋房組成，總面積有2,746方呎，花園面積則合共3,182方呎，而花園連接私人碼頭，可以隨時隨地出海暢遊，相當自在寫意。單位間隔有六房，全部是套房設計，同時附有4個車位，適合大家庭居住。裝修方面，雖然裝修已有數年，但保養得宜，幾近可以即買即住。

盤源極罕

中原地產九龍豪宅西貢分行高級分行經理劉國輝表示，該相鄰洋房目前叫價9,880萬元，平均呎價35,979元，叫價較為進取，但由於四面單邊的相鄰單位，在匡湖居十分罕有，故仍有一定吸引力。而對上一次錄得相鄰單位成交是5月份，位於匡湖居第1期，洋房總面積2,096方呎，成交價6,888萬元，平均造價32,862元。

放盤單位資料

物業名稱：匡湖居

地址：西貢公路380

發展商：恒基兆業

樓齡：37

放盤單位：第4J段相鄰洋房

叫價：9,880萬元（連花園、私人碼頭及4個車位）

實用面積：2,746方呎

間隔：6間套房

更多相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E5%8C%A1%E6%B9%96%E5%B1%85_MSE555?theme=buy

查詢電話：9017 6956（中原地產 劉先生）

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