有樓睇｜匡湖居激罕六套房相鄰洋房 連3千呎花園及私人碼頭（好多相）

匡湖居是西貢區知名屋苑，也是全港唯一擁有私人碼頭、可以停泊私家遊艇的屋苑，是不少人的Dream house！現時匡湖居有一個激罕相鄰洋房放盤，總面積逾2,700方呎，有多達6個套房，另有逾3,000方呎花園、私人碼頭及4個車位，並且四面單邊，屬匡湖居內極罕有的單邊洋房，私隱度極高，目前該相鄰洋房叫價近1億元。

四面單邊 私隱度高 匡湖居共分6期，共提供535個分層及洋房單位，實用面積由522至3,591方呎不等。放盤的相鄰洋房位於第4期J段，由兩幢實用面積同為1,373方呎的洋房組成，總面積有2,746方呎，花園面積則合共3,182方呎，而花園連接私人碼頭，可以隨時隨地出海暢遊，相當自在寫意。單位間隔有六房，全部是套房設計，同時附有4個車位，適合大家庭居住。裝修方面，雖然裝修已有數年，但保養得宜，幾近可以即買即住。