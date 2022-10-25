有樓睇｜半新樓南昌一號 兩房無走廊設計 雅裝實用即買即住

間隔方正實用是買樓的準則之一。位於長沙灣的南昌一號，新近有一個兩房連儲物室的單位放盤，屬無走廊的間隔設計；又因物業屬半新盤，樓齡只有3年多，故單位內部裝修仍然十分新淨，幾近可以即買即入住。
望開揚市景 備基本傢電
推介的放盤單位為南昌一號低層C室，實用面積367方呎，屬兩房一廳連儲物室及雙露台間隔，配以開放式廚房，叫價680萬元，平均實用呎價18,529元。一進屋，大廳以長方形開則，兩間睡房分佈在大廳左右兩側，全屋屬零走廊設計，實用率相對較高，其中客廳外接露台及設落地玻璃，窗外是開揚市景，全屋明淨光猛，感覺舒服開揚；另一個露台則設於細睡房。由於屋苑入伙只有3年多，單位內部裝修仍然新淨企理，以發展商提供的裝修為主，裝修雅緻簡約，並齊備基本傢電，可即買即可入住。
放盤單位資料
物業名稱：南昌一號
地址：長沙灣南昌街1及3號
發展商：恒基
樓齡：3年半
放盤單位：低層C室（物業編號：BT38330996）
叫價：680萬元
實用面積：367方呎 / @18,529元
間隔：兩房一廳連儲物室
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