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地產
2022-10-25 19:00:00

有樓睇｜半新樓南昌一號 兩房無走廊設計 雅裝實用即買即住

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長方形開則的大廳，外接露台，窗外是開揚市景。

長方形開則的大廳，外接露台，窗外是開揚市景。

間隔方正實用是買樓的準則之一。位於長沙灣的南昌一號，新近有一個兩房連儲物室的單位放盤，屬無走廊的間隔設計；又因物業屬半新盤，樓齡只有3年多，故單位內部裝修仍然十分新淨，幾近可以即買即入住。

景觀以開揚市景為主，視野廣闊通爽。 全屋裝修企理新淨，配備基本傢電，差不多可即買即入住。 廚房為開放式設計，廚房旁為儲物室，整體裝修新淨雅緻。 主人房間隔方正，亦備有部分傢俬，簇新實用。 細睡房附設露台，方便晾曬衣物。 浴室採落地玻璃企缸設計，整潔美觀。 單位為兩房連儲物房間隔，方便收藏雜物或作衣帽間使用。 單位全層平面圖。 南昌一號設有會所，提供泳池及健身室等基本設施。(資料圖片)

望開揚市景 備基本傢電

推介的放盤單位為南昌一號低層C室，實用面積367方呎，屬兩房一廳連儲物室及雙露台間隔，配以開放式廚房，叫價680萬元，平均實用呎價18,529元。一進屋，大廳以長方形開則，兩間睡房分佈在大廳左右兩側，全屋屬零走廊設計，實用率相對較高，其中客廳外接露台及設落地玻璃，窗外是開揚市景，全屋明淨光猛，感覺舒服開揚；另一個露台則設於細睡房。由於屋苑入伙只有3年多，單位內部裝修仍然新淨企理，以發展商提供的裝修為主，裝修雅緻簡約，並齊備基本傢電，可即買即可入住。

放盤單位資料

物業名稱：南昌一號

地址：長沙灣南昌街13

發展商：恒基

樓齡：3年半

放盤單位：低層C室（物業編號：BT38330996

叫價：680萬元

實用面積：367方呎 / @18,529

間隔：兩房一廳連儲物室

VR睇樓：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E5%8D%97%E6%98%8C%E4%B8%80%E8%99%9F-bt38330996-3-hk

查詢電話：6061 5855（利嘉閣地產 鄧小姐）

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