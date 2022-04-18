熱門搜尋:
特首選舉 疫情 消費券 快速測試 烏克蘭局勢 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
地產
2022-04-18 19:04:00

有樓睇｜召喚酒友！天賦海灣豪裝連花園複式 設恆溫酒窖（多圖）

分享：
大廳間隔四正闊落，飯廳一邊的落地玻璃特設裝飾層架，不影響採光之餘，亦方便擺放屋主的珍藏擺設。

大廳間隔四正闊落，飯廳一邊的落地玻璃特設裝飾層架，不影響採光之餘，亦方便擺放屋主的珍藏擺設。

每個人對家都有自己的夢想藍圖，如果你是愛酒人士，能夠在家中設有一個私人酒窖，閒時小酌一杯或與親朋好友把酒談天，絕對是世一享受！位於大埔半山的低密度住宅天賦海灣，共有3期，其中2期溋玥目前有一個地下連花園複式單位放盤，單位不單擁有200萬元豪裝，內裡更有一個小型恆溫酒窖，方便隨時隨地獨酌，或召喚好友暢聚。

單位設有小型恆溫酒窖，絕對是愛酒人士的幸福空間。 大廳旁的廚房以全透明玻璃分隔，既能阻隔油煙，又能提升視覺空間感，設計周到。 客廳擺放了大型梳化後，活動空間仍然充足寬敞。 客廳擺放了大型梳化後，活動空間仍然充足寬敞。 廚房面積相當大，有齊各種優質入廚家電。 廚房內設有吧枱，用來吃飯、品酒都適合。 花園面積逾780方呎，種滿翠綠植物，並放有太陽傘及大型戶外傢俱。 花園面積逾780方呎，種滿翠綠植物，並放有太陽傘及大型戶外傢俱。 花園面積逾780方呎，種滿翠綠植物點綴。 主人房設有大型衣櫃，方便收納。 雲石打造的浴室。

市場罕有盤源

放盤單位位於第8座地下，是一個連花園的複式單位，實用面積1,546方呎，建築面積1,941方呎，花園面積則有783方呎，連車位叫價2,980萬元，平均實用呎價19,275元。單位為三房一套房間隔，另有一個工人房，座向東北方，200萬元豪裝新淨典雅。中原地產新界東豪宅天賦海灣分行市務經理鍾國基表示，現時同類型單位放盤量僅有2個，上述放盤單位之花園面積有逾780方呎，更是屋苑少有盤源，而今年至今此類前排地下連花園的複式單位，暫未有錄得成交。

放盤單位資料

物業名稱：天賦海灣2期溋玥

地址：大埔科進路8

發展商：永泰地產、信和置業、南豐發展

樓齡：9

放盤單位：第8座地下連花園複式

叫價：2,980萬元連車位（參考市值租金50,000元）

實用面積：1,546方呎

建築面積：1,941方呎

間隔：三房（一套房）

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E5%A4%A9%E8%B3%A6%E6%B5%B7%E7%81%A3-2%E6%9C%9F-%E6%BA%8B%E7%8E%A5-8%E5%BA%A7_ASJ018?theme=buy

查詢電話：9470 8881（中原地產 鍾先生）

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受