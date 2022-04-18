有樓睇｜召喚酒友！天賦海灣豪裝連花園複式 設恆溫酒窖（多圖）

每個人對家都有自己的夢想藍圖，如果你是愛酒人士，能夠在家中設有一個私人酒窖，閒時小酌一杯或與親朋好友把酒談天，絕對是世一享受！位於大埔半山的低密度住宅天賦海灣，共有3期，其中2期溋玥目前有一個地下連花園複式單位放盤，單位不單擁有200萬元豪裝，內裡更有一個小型恆溫酒窖，方便隨時隨地獨酌，或召喚好友暢聚。
市場罕有盤源
放盤單位位於第8座地下，是一個連花園的複式單位，實用面積1,546方呎，建築面積1,941方呎，花園面積則有783方呎，連車位叫價2,980萬元，平均實用呎價19,275元。單位為三房一套房間隔，另有一個工人房，座向東北方，200萬元豪裝新淨典雅。中原地產新界東豪宅天賦海灣分行市務經理鍾國基表示，現時同類型單位放盤量僅有2個，上述放盤單位之花園面積有逾780方呎，更是屋苑少有盤源，而今年至今此類前排地下連花園的複式單位，暫未有錄得成交。
放盤單位資料
物業名稱：天賦海灣2期溋玥
地址：大埔科進路8號
發展商：永泰地產、信和置業、南豐發展
樓齡：9年
放盤單位：第8座地下連花園複式
叫價：2,980萬元連車位（參考市值租金50,000元）
實用面積：1,546方呎
建築面積：1,941方呎
間隔：三房（一套房）
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查詢電話：9470 8881（中原地產 鍾先生）