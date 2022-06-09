有樓睇｜名校網 愉寧苑極罕四房 望全球場景（好多相）

何文田一帶有很多清靜內街，當中有不少單位是過千呎四房大單位，雖然普遍物業樓齡不算新，但勝在實用率高，屬廳大房大格局，加上位置屬34名校網，一直深得家庭用家追捧。位於巴富街運動場旁的愉寧苑，是區內極度罕有放盤的單幢住宅，目前只有兩個放盤，其中一個望全球場景的中層四房大單位，同時放盤又放租，叫價是放盤之中最平。

呂字廳間隔闊大 裝修簡約新淨 放盤單位為愉寧苑中層A室，實用面積1,313方呎，連車位叫價2,290萬元，平均呎價17,440元，叫租則為50,000元，平均呎租38元。單位為四房連套房間隔，大廳屬「呂」字型設計，方方正正的大細廳格局，間隔分明亦易擺放傢具；客廳一邊外接大露台，而且窗戶夠大，室內光線相當充裕。飯廳與廚房相鄰，廚房採開放式設計，令空間更顯闊落，而飯廳與廚房之間設有中島櫃作分隔界線，實用得來又能遮掩廚房的雜亂感。四個房間中有一個為套房，每間房的面積都闊落實用，其中最細的一間房用作書房，並設有置頂大櫃，提供不少收納空間。景觀方面，單位座向東北，望巴富街全運動場景，視野開揚舒適，加上屬於內街，日常出入的車輛不多，空氣相對較清新。