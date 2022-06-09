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地產
2022-06-09 18:16:57

有樓睇｜名校網 愉寧苑極罕四房 望全球場景（好多相）

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飯廳與開放式廚房空間闊落，設有中島櫃作分隔，實用美觀。

飯廳與開放式廚房空間闊落，設有中島櫃作分隔，實用美觀。

何文田一帶有很多清靜內街，當中有不少單位是過千呎四房大單位，雖然普遍物業樓齡不算新，但勝在實用率高，屬廳大房大格局，加上位置屬34名校網，一直深得家庭用家追捧。位於巴富街運動場旁的愉寧苑，是區內極度罕有放盤的單幢住宅，目前只有兩個放盤，其中一個望全球場景的中層四房大單位，同時放盤又放租，叫價是放盤之中最平。

單位面向巴富街運動場，全球場景非常清新怡人。 「呂」字型設計大廳，其中客廳部分外接大露台。 「呂」字型設計的大廳，間隔分明實用。 「呂」字型設計的大廳，間隔分明實用。 開放式廚房備有各式先進新淨電器。 長長的廚櫃，提供不少收納空間，同時可作流理台使用，方便實用，而且非常光猛。 睡房間隔方正，擁大窗戶，十分光猛。 主人房間隔闊落實用。 睡房空間足，有充足地方擺放鋼琴。 面積最細的房間改作書房及收納房用途。 浴室新淨企理。 單位平面圖。

呂字廳間隔闊大 裝修簡約新淨

放盤單位為愉寧苑中層A室，實用面積1,313方呎，連車位叫價2,290萬元，平均呎價17,440元，叫租則為50,000元，平均呎租38元。單位為四房連套房間隔，大廳屬「呂」字型設計，方方正正的大細廳格局，間隔分明亦易擺放傢具；客廳一邊外接大露台，而且窗戶夠大，室內光線相當充裕。飯廳與廚房相鄰，廚房採開放式設計，令空間更顯闊落，而飯廳與廚房之間設有中島櫃作分隔界線，實用得來又能遮掩廚房的雜亂感。四個房間中有一個為套房，每間房的面積都闊落實用，其中最細的一間房用作書房，並設有置頂大櫃，提供不少收納空間。景觀方面，單位座向東北，望巴富街全運動場景，視野開揚舒適，加上屬於內街，日常出入的車輛不多，空氣相對較清新。

放盤中叫價最平

中原地產九龍豪宅何文田廣場分行副分區營業董事許振威表示，愉寧苑是區內極少放盤和成交的屋苑之一，對上一次錄得成交已是2014年，當時成交單位為4B室，實用面積1,335方呎，成交價1,850萬元，呎價13,857元。而現時放盤的兩個單位中，除上述單位外，另一個為高層B室，實用面1,335方呎，連車位叫價2,480萬元，平均呎價18,576元，是次推介的放盤屬最平。要數可參考的區內同類單位，鄰近單幢物業常康園於上月曾錄得2C室成交，單位面積1,625方呎，連車位成交價2,338萬元，呎價14,387元，因單位層數低兼望街景，故造價較平。

放盤單位資料

物業名稱：愉寧苑

地址：何文田敬德街2

樓齡：57

放盤單位：中層A

叫價：2,290萬元（連車位）

叫租：50,000萬元

實用面積：1,313方呎

間隔：四房（1套房）

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查詢電話：9046 0140（中原地產 許先生）

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