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2022-04-17 18:54:46

有樓睇｜唔買都睇吓系列 黎明都買過 上水英式大宅御林皇府7500萬放售（勁多圖）

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客廳設有璧爐及掛上大型典雅吊燈，展現歐洲大宅的特色與氣派。

客廳設有璧爐及掛上大型典雅吊燈，展現歐洲大宅的特色與氣派。

雖然上水不是傳統豪宅區，但區內有不少低密度洋房住宅，當中有部分更加是超級大宅，而位於金錢路的御林皇府便是一例。御林皇府由44幢獨立洋房組成，每幢均為兩層高設計，實用面積由3,0035,529方呎不等，並附設大型私家花園，物業以英倫風格布局，分佈在3條以英國郡名命名的內街，分別是肯辛頓徑（Kensington Path）、森麻實徑（Somerset Path）及牛津徑（Oxford Lane），無論物業外貌、名稱到內街名，都充滿英倫貴族府邸氣派。

上水御林皇府為兩層英式大宅設計，放盤大宅更擁有一個面積逾5,400方呎大花園，氣派十足。 闊落的大廳配上精緻的歐式傢具，凸顯居住者的品味。 全屋以米色和白色為主調，配上莫迪蘭色的傢具和擺設，散發歐陸沉穩內斂的優雅氣息。 雖然香港需要使用璧爐的機會不多，但卻成為闊落氣派客廳裡的一大亮點。 大宅內有三個大廳，配上細緻典雅的天花線，在細微處展現華美的氛圍。 米色的歐陸式線框牆，綴以古典璧燈和掛畫，猶如復古優雅的貴族家居。 天氣好的時候，打開落地玻璃，一邊吃飯、一邊呼吸著新鮮空氣，很有身處外地的感覺。 天氣好的時候，打開落地玻璃，一邊吃飯、一邊呼吸著新鮮空氣，很有身處外地的感覺。 粉紅色牆壁配黑白菱格地板，英式風格盡現。 全屋以米色和白色為主調，散發歐陸沉穩內斂的優雅氣息。 巨型主人套房連書房設計。 公主風設計的主人房。 書房以米色為主調，簡約中見氣派。 其中一個套廁設有按摩池，可隨時隨地放鬆身心。 精緻典雅的裝修與擺設，給人端莊典雅兼高貴華麗的感覺。 其中一個套廁採歐式四腳浴缸。 其中一個房間作為健身房之用。 大宅內的樓梯，樓底極高，半鏡半玻璃窗的設計，採光度和空間感均十足。 比很多食肆廚房還要大的廚房，中央設有大型雲石流理枱，方便下廚之餘，也可作輕鬆宴客的地方，一邊煮飯用餐、一邊閒話家常。 天台一隅。 逾5,000方呎大花園一隅。

港版英倫大宅 氣派十足

現時御林皇府放盤量只有34個，其中一間位於牛津徑，兩層高大宅實用面積4,048方呎，叫價7,500萬元，平均實用呎價18,528元。此放盤物業的獨特之處是，由內到外都是滿滿的英式風格，全屋以米色和白色為主調，配以米色、深啡色及莫迪蘭色為主的大型傢俬和擺設，整體色調上已營造出傳統的歐式氣派格調。由於大宅空間非常闊落兼樓底極高，業主運用設計典雅氣派的大型吊燈，為整體風格帶來加乘作用。

世紀21灝天地產高級客戶經理葉浩蔭表示，御林皇府成交價一般介乎5,300萬至6,000萬不等，但因上述洋房擁有華麗裝修，質素極高，故叫價屬合理市價水平。

天王黎明都曾睇中

據悉，天王黎明亦鍾情此屋苑洋房，曾於2009年斥資約3,500萬元購入森麻實徑單號屋，實用面積4,048方呎，持貨10年於2019年沽出，當時成交價為4,502萬元，帳面獲利逾千萬。

放盤單位資料

物業名稱：御林皇府

地址：上水金錢南路8

發展商：信和置業

樓齡：17

放盤單位：牛津徑洋房

叫價：7,500萬元

實用面積：4,048方呎（另附天台及5,423方呎花園，可泊6部車）

建築面積：5,628方呎

間隔：五房（四套房）、三廳

查詢電話：9207 9466（世紀21灝天地產 葉先生）

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