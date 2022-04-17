有樓睇｜唔買都睇吓系列 黎明都買過 上水英式大宅御林皇府7500萬放售（勁多圖）

雖然上水不是傳統豪宅區，但區內有不少低密度洋房住宅，當中有部分更加是超級大宅，而位於金錢路的御林皇府便是一例。御林皇府由44幢獨立洋房組成，每幢均為兩層高設計，實用面積由3,003至5,529方呎不等，並附設大型私家花園，物業以英倫風格布局，分佈在3條以英國郡名命名的內街，分別是肯辛頓徑（Kensington Path）、森麻實徑（Somerset Path）及牛津徑（Oxford Lane），無論物業外貌、名稱到內街名，都充滿英倫貴族府邸氣派。

港版英倫大宅 氣派十足 現時御林皇府放盤量只有3至4個，其中一間位於牛津徑，兩層高大宅實用面積4,048方呎，叫價7,500萬元，平均實用呎價18,528元。此放盤物業的獨特之處是，由內到外都是滿滿的英式風格，全屋以米色和白色為主調，配以米色、深啡色及莫迪蘭色為主的大型傢俬和擺設，整體色調上已營造出傳統的歐式氣派格調。由於大宅空間非常闊落兼樓底極高，業主運用設計典雅氣派的大型吊燈，為整體風格帶來加乘作用。 世紀21灝天地產高級客戶經理葉浩蔭表示，御林皇府成交價一般介乎5,300萬至6,000萬不等，但因上述洋房擁有華麗裝修，質素極高，故叫價屬合理市價水平。

天王黎明都曾睇中 據悉，天王黎明亦鍾情此屋苑洋房，曾於2009年斥資約3,500萬元購入森麻實徑單號屋，實用面積4,048方呎，持貨10年於2019年沽出，當時成交價為4,502萬元，帳面獲利逾千萬。