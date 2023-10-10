有樓睇｜嘉悅半島兩房連平台特色戶 附靚裝傢電 可買可租 代理：算平｜多圖

無論是一手或二手樓，連平台或天台的特色單位數量較少，加上愈多愈多人鍾情這類特色戶型，業主亦普遍惜售，即使買家想入手，也是可遇不可求！位於屯門南的嘉悅半島，由兩座住宅物業組成，現時有一個兩房連平台單位罕有放盤及放租，更附有企理雅緻裝修及基本傢俬和電器，可以即買/租即入住，而代理亦指單位開價算便宜。