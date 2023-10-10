熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-10 19:00:00

有樓睇｜嘉悅半島兩房連平台特色戶 附靚裝傢電 可買可租 代理：算平｜多圖

分享：
位於屯門南的嘉悅半島，由兩座住宅物業組成。(資料圖片)

位於屯門南的嘉悅半島，由兩座住宅物業組成。(資料圖片)

無論是一手或二手樓，連平台或天台的特色單位數量較少，加上愈多愈多人鍾情這類特色戶型，業主亦普遍惜售，即使買家想入手，也是可遇不可求！位於屯門南的嘉悅半島，由兩座住宅物業組成，現時有一個兩房連平台單位罕有放盤及放租，更附有企理雅緻裝修及基本傢俬和電器，可以即買/租即入住，而代理亦指單位開價算便宜。

企理新淨又光猛的客廳。 長方形大廳，飯廳一邊外接平台。 玄關附有訂製的大儲物櫃，十分新淨實用。 以灰色印花磚牆鋪砌的廚房，雅緻實用，並附有基本電器。 雖然位處低層，但景觀清幽開揚。 灰色主調的浴室，裝修型格又易於打理。 浴室為明廁設計，通爽衛生。 浴室裝潢具格調，而且新淨。 其中一間睡房採90度大窗設計，光猛開揚。 單位附設基本傢俬，新淨實用。 主人房設有地台，收納空間足。 單位採光度不俗。 單位附有小小平台。 嘉悅半島低層單位平面圖。

特色戶升值力較高

上述推介單位為嘉悅半島低層兩房連平台戶，實用面積446方呎，叫價525萬元，同時亦以11,500元放租。由於單位是特色戶，全屋裝修新淨企理，更附有不少實用傢電，不用再額外花太多裝修費，而最重要是單位屬罕有放盤，代理指升值潛力會較普通分層單位睇高一線。此外，單位雖然位於低層，但面向屋苑內園，景觀屬清靜開揚。

放盤單位資料

物業名稱：嘉悅半島
地址：屯門恆貴街1
發展商：嘉華
樓齡：21
放盤單位：低層 (物業編號：AN242133)
叫價：525萬元 / 叫租：11,500
實用面積：446方呎 / 呎價11,771 / 呎租26
間隔：兩房連平台
單位相關資料：https://www.manyw.com/details/?283155
查詢電話：2186 7872 (祥益地產 御海灣分行黃先生)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受