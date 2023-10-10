有樓睇｜嘉悅半島兩房連平台特色戶 附靚裝傢電 可買可租 代理：算平｜多圖

無論是一手或二手樓，連平台或天台的特色單位數量較少，加上愈多愈多人鍾情這類特色戶型，業主亦普遍惜售，即使買家想入手，也是可遇不可求！位於屯門南的嘉悅半島，由兩座住宅物業組成，現時有一個兩房連平台單位罕有放盤及放租，更附有企理雅緻裝修及基本傢俬和電器，可以即買/租即入住，而代理亦指單位開價算便宜。
特色戶升值力較高
上述推介單位為嘉悅半島低層兩房連平台戶，實用面積446方呎，叫價525萬元，同時亦以11,500元放租。由於單位是特色戶，全屋裝修新淨企理，更附有不少實用傢電，不用再額外花太多裝修費，而最重要是單位屬罕有放盤，代理指升值潛力會較普通分層單位睇高一線。此外，單位雖然位於低層，但面向屋苑內園，景觀屬清靜開揚。
放盤單位資料
物業名稱：嘉悅半島
地址：屯門恆貴街1號
發展商：嘉華
樓齡：21年
放盤單位：低層 (物業編號：AN242133)
叫價：525萬元 / 叫租：11,500元
實用面積：446方呎 / 呎價11,771元 / 呎租26元
間隔：兩房連平台
單位相關資料：https://www.manyw.com/details/?283155
查詢電話：2186 7872 (祥益地產 御海灣分行黃先生)