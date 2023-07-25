有樓睇｜(多圖)凱滙三房飽覽觀塘開揚市景 附超新裝修

入伙兩年的觀塘住宅重建項目凱滙，距離港鐵站及大型購物商場apm僅數分鐘步程，日常交通及購買均便捷。區內重建工程正逐步展開，由原本繁忙的工業區，慢慢發展為新舊文化交融的東九龍核心區域，預料日後將更為繁華熱鬧。屋苑2期現時有一個附新淨靚裝及開揚景的三房單位放盤，叫價1,400萬元，而現時同類單位市值租金約2.9萬元。

原裝發展商裝修 上述放盤為凱滙2期5座中層H室，單位實用面積722方呎，採三房間隔，叫價1,400萬，平均實用呎價19,390元。單位間隔以四正實用見稱，屬廳大房大格局，其中主人房設有小露台及大落地窗，面向apm一帶及港鐵露天鐵路段，視野無遮擋，十分遼闊開揚，而另外兩個睡房則以樓景為主。由於屋苑入伙僅兩年，故單位內部裝修仍相當簇新，基本上以發展商原裝交樓裝修為主，用料及保養不俗，只需簡單清潔翻新即可入住。