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2023-07-25 18:30:00

有樓睇｜(多圖)凱滙三房飽覽觀塘開揚市景 附超新裝修

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大廳以長方形開則，實用見使。

大廳以長方形開則，實用見使。

入伙兩年的觀塘住宅重建項目凱滙，距離港鐵站及大型購物商場apm僅數分鐘步程，日常交通及購買均便捷。區內重建工程正逐步展開，由原本繁忙的工業區，慢慢發展為新舊文化交融的東九龍核心區域，預料日後將更為繁華熱鬧。屋苑2期現時有一個附新淨靚裝及開揚景的三房單位放盤，叫價1,400萬元，而現時同類單位市值租金約2.9萬元。

主人房附有小露台，外望超開揚觀塘市景。 單位面向apm及港鐵觀塘站一帶，視野遼闊開揚。 客廳外接小露台，整體裝修簇新。 廚房空間算大，配套簇新齊全。 除主人房望觀塘開揚市景，其餘兩間睡房均以樓景為主。 明廁浴室裝修為原裝發展商裝潢配套，新淨企理。 睡房間隔實用四正。 玄關位有足夠空間擺放鞋櫃和儲物櫃。 凱滙入伙只有兩年，日常交通及購物皆便利。

原裝發展商裝修

上述放盤為凱滙25座中層H室，單位實用面積722方呎，採三房間隔，叫價1,400萬，平均實用呎價19,390元。單位間隔以四正實用見稱，屬廳大房大格局，其中主人房設有小露台及大落地窗，面向apm一帶及港鐵露天鐵路段，視野無遮擋，十分遼闊開揚，而另外兩個睡房則以樓景為主。由於屋苑入伙僅兩年，故單位內部裝修仍相當簇新，基本上以發展商原裝交樓裝修為主，用料及保養不俗，只需簡單清潔翻新即可入住。

放盤單位資料

物業名稱：凱滙
地址：觀塘協和街33
發展商：市建局、信置、華置
樓齡：2
放盤單位：25座中層H (物業編號：DUE668)
叫價：1,400萬元 (參考市值租金約2.9萬元)
實用面積：722方呎 / @19,390
間隔：三房
VR睇樓：https://bit.ly/3K6nPmv
查詢電話：6099 0577 (中原地產 郭小姐)

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