有樓睇｜(多圖) 火炭銀禧花園全馬場高層一房 視野廣 空間闊

鐵路沿線老牌屋苑火炭銀禧花園，一向以景觀開揚見稱，屋苑不少單位可眺望鄰近彭福公園、沙田馬場及城門河，景致相當吸引，加上單位實用度算高，有近八成實用率，即使樓齡已有37年，仍深得用家歡迎。屋苑一現時有一伙由兩房改為一房的高層單位放盤，不單空間闊大實用，座向和景觀均優質，外望東南全馬場景，配合單位內多窗及窗大的設計，一室光猛開揚。
全屋窗多又大 採光度極高
上述放盤為銀禧花園7座高層D室，實用面積506方呎，叫價730萬元，平均呎價14,427元。單位原為兩房間隔，現為一房，配以現狀的白色牆身及地板，以及大而多的窗戶設計，令全屋更顯光亮和寬敞，加上實用率有78%，空間感十足。此外，單位座向優質東南方，面向沙田馬場及城門河一帶，一望無際的景致非常吸睛，既是單位最大賣點，亦屬屋苑罕有放盤。
放盤單位資料
物業名稱：銀禧花園
地址：火炭樂景街2至18號
發展商：港鐵、長實
樓齡：37年
放盤單位：7座高層D室 (物業編號：BW87578308)
叫價：730萬元
實用面積：506方呎 / @14,427元
建築面積：644方呎 / @11,335元
間隔：一房
VR睇樓：https://bit.ly/3K30Clo
查詢電話：6575 2111 (利嘉閣地產 曾小姐)