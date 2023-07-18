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2023-07-18 18:30:00

有樓睇｜(多圖) 火炭銀禧花園全馬場高層一房 視野廣 空間闊

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全馬場景致，相當吸引。

全馬場景致，相當吸引。

鐵路沿線老牌屋苑火炭銀禧花園，一向以景觀開揚見稱，屋苑不少單位可眺望鄰近彭福公園、沙田馬場及城門河，景致相當吸引，加上單位實用度算高，有近八成實用率，即使樓齡已有37年，仍深得用家歡迎。屋苑一現時有一伙由兩房改為一房的高層單位放盤，不單空間闊大實用，座向和景觀均優質，外望東南全馬場景，配合單位內多窗及窗大的設計，一室光猛開揚。

單位間隔十分闊落，以白色為主調，更顯一室寬敞舒適。 單位無玄關位，間隔更見使。 全屋窗多又大，感覺十分開揚。 單位間隔實用，有近八成實用率。 單位景觀望無遮擋馬場景，室內光線充沛。 廚房空間亦闊落。 廚房空間亦闊落。 廚房空間亦闊落。 闊大窗戶大大提升室內採光度，同時亦方便欣賞窗外迷人的馬場及城門河景色。 單位盡覽馬場及城門河景致。 明廁浴室。 單位原則平面圖。 火炭銀禧花園為鐵路沿線屋苑，交通便利。(資料圖片)

全屋窗多又大 採光度極高

上述放盤為銀禧花園7座高層D室，實用面積506方呎，叫價730萬元，平均呎價14,427元。單位原為兩房間隔，現為一房，配以現狀的白色牆身及地板，以及大而多的窗戶設計，令全屋更顯光亮和寬敞，加上實用率有78%，空間感十足。此外，單位座向優質東南方，面向沙田馬場及城門河一帶，一望無際的景致非常吸睛，既是單位最大賣點，亦屬屋苑罕有放盤。

放盤單位資料

物業名稱：銀禧花園
地址：火炭樂景街218
發展商：港鐵、長實
樓齡：37
放盤單位：7座高層D (物業編號：BW87578308)
叫價：730萬元
實用面積：506方呎 / @14,427
建築面積：644方呎 / @11,335
間隔：一房
VR睇樓：https://bit.ly/3K30Clo
查詢電話：6575 2111 (利嘉閣地產 曾小姐)

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