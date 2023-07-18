有樓睇｜(多圖) 火炭銀禧花園全馬場高層一房 視野廣 空間闊

鐵路沿線老牌屋苑火炭銀禧花園，一向以景觀開揚見稱，屋苑不少單位可眺望鄰近彭福公園、沙田馬場及城門河，景致相當吸引，加上單位實用度算高，有近八成實用率，即使樓齡已有37年，仍深得用家歡迎。屋苑一現時有一伙由兩房改為一房的高層單位放盤，不單空間闊大實用，座向和景觀均優質，外望東南全馬場景，配合單位內多窗及窗大的設計，一室光猛開揚。