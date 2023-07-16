有樓睇｜(多圖) 紅磡昇御門靚裝靚景套三房 樓底高逾10呎

外形獨特的紅磡昇御門，屬雙幢式建築設計，是公務員建屋合作社住宅物業重建項目，屋苑提供的單位間隔多元化，由面積最細300方呎一房戶，到最大3,176方呎複式四房單位均有，戶型選擇多，加上單位樓底高逾10呎，居住空間感覺舒適開揚。此外，屋苑自設會所，分有園林會所及摩天會所兩個部分，各式會所配套齊全，而且屋苑鄰近港鐵何文田站，步程只需約5分鐘，日常出外相當便利。