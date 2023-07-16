有樓睇｜(多圖) 紅磡昇御門靚裝靚景套三房 樓底高逾10呎

外形獨特的紅磡昇御門，屬雙幢式建築設計，是公務員建屋合作社住宅物業重建項目，屋苑提供的單位間隔多元化，由面積最細300方呎一房戶，到最大3,176方呎複式四房單位均有，戶型選擇多，加上單位樓底高逾10呎，居住空間感覺舒適開揚。此外，屋苑自設會所，分有園林會所及摩天會所兩個部分，各式會所配套齊全，而且屋苑鄰近港鐵何文田站，步程只需約5分鐘，日常出外相當便利。
附素雅新裝 望開揚市景
是次介紹的放盤單位為昇御門1座低層A室，實用面積862方呎，採套三房兩廳間隔，叫價1,350萬元，平均呎價15,661元。單位全屋裝修相當新淨，以素色為主調，裝修簡約清雅，基本上不用大肆翻新，即可快速入伙。此外，單位樓底高，間隔四正，實用率有近七成半，空間感不俗。景觀方面，全屋以開揚市景及園景為主，即使位處低層，也無損視野，室內光線十分充裕，予人光猛舒服的感覺。
放盤單位資料
物業名稱：昇御門
地址：紅磡漆咸道北388號
發展商：信德、新世界、新鴻基、廖創興
樓齡：10年
放盤單位：1座低層A室 (物業編號：BD82134513)
叫價：1,350萬元
實用面積：862方呎 / @15,661元
建築面積：1,151方呎 / @11,729元
間隔：三房 (1套房)
VR睇樓：https://bit.ly/3pMUJlt
查詢電話：9419 5422 (利嘉閣地產 曾小姐)