有樓睇｜(多相) 䨇寓靚裝望全避風塘景 罕有連車位放租2萬

無論是買樓定租樓，很多人都希望擁有優質開揚景觀，如果是海景就更加perfect！可是，市區海景單位樓價/租金高昂，讓人難以入手。其實新界區亦有不少擁靚海景樓盤，價錢相對較平，而隨著鐵路發展愈趨完善，即使住得遠，只要鄰近有鐵路站，日常交通出入絕無問題。近海而建的屯門半新樓䨇寓，前方是屯門避風塘，旁邊為湖山網球場及湖山草地滾球場，四周環境清幽，距離輕鐵兆禧站步程亦只需約2分鐘。新近屋苑有一個中層海景兩房戶放租，連車位月租2萬元；值得一提是，物業住客車位只有25個，是次單位連車位放租，屬相當罕有。
連部分傢電 全方位望避風塘
上述放租單位為䨇寓北翼中層A室，實用面積563呎，兩房間隔，連車位叫租2萬元，平均呎租約36元。由於屋苑樓齡只有4年，單位內部基本上是發展商裝修，但簇新企理，並連部分傢俬和電器放租，對租客來說頗為方便。單位面向屯門避風塘及遠望青山灣海景，俯望則為園景，而且大廳和兩個睡房均面向避風塘一帶，景致非常開揚吸引。
租盤不多 連車位更少
祥益地產海翠2號分行高級區域經理黃慶德表示，現時䨇寓放租單位不多，約有5至8個，租金由最平的開放戶11,000至兩房戶20,000元不等，而同類兩房單位不連車位的租金約為16,000元。他指出，䨇寓連車位放租的單位相當少有，屬可遇不可求；上述單位連車位放租，並望靚海景，租金屬合理市價水平。本月䨇寓錄得一宗南翼高層B室開放戶租賃成交，實用面積276方呎，月租11,000元，平均呎租近40元。
放盤單位資料
物業名稱：䨇寓
地址：屯門湖安街8號
發展商：香港興業
樓齡：4年
放盤單位：北翼中層A室（物業編號：AN230548）
叫租：2萬元（連車位）
實用面積：563方呎/@36元
間隔：兩房
相關資料：https://www.manyw.com/details/?271994R
查詢電話：2409 9288（祥益地產 黃先生）