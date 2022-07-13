熱門搜尋:
C觀點 超級月亮 安倍晉三 雷神奇俠4 I SWIM 故宮文化博物館 報稅 新盤 姜濤 周顯 牙科街症
返回
地產
2022-07-13 18:09:17

有樓睇｜(多相) 䨇寓靚裝望全避風塘景 罕有連車位放租2萬

分享：
客廳外接露台，盡覽屯門避風塘景致。

客廳外接露台，盡覽屯門避風塘景致。

無論是買樓定租樓，很多人都希望擁有優質開揚景觀，如果是海景就更加perfect！可是，市區海景單位樓價/租金高昂，讓人難以入手。其實新界區亦有不少擁靚海景樓盤，價錢相對較平，而隨著鐵路發展愈趨完善，即使住得遠，只要鄰近有鐵路站，日常交通出入絕無問題。近海而建的屯門半新樓䨇寓，前方是屯門避風塘，旁邊為湖山網球場及湖山草地滾球場，四周環境清幽，距離輕鐵兆禧站步程亦只需約2分鐘。新近屋苑有一個中層海景兩房戶放租，連車位月租2萬元；值得一提是，物業住客車位只有25個，是次單位連車位放租，屬相當罕有。

站在客廳露台，可飽覽屯門避風塘及遠望青山灣海景，景觀十分吸引。 大廳呈長方形設計，間隔尚算實用，地板和牆身裝修亦新。 其中一個睡房設有小露台。 四正的睡房，面向避風塘一帶。 睡房附有部分傢俬，方便租客入住。 廚房有齊基本傢具及電器，設有窗戶，空氣流通。 廚房有齊基本傢具及電器，設有窗戶，空氣流通。 浴室非黑廁，原裝雲石用料新淨不殘舊。 䨇寓樓齡只有4年。

連部分傢電 全方位望避風塘

上述放租單位為䨇寓北翼中層A室，實用面積563呎，兩房間隔，連車位叫租2萬元，平均呎租約36元。由於屋苑樓齡只有4年，單位內部基本上是發展商裝修，但簇新企理，並連部分傢俬和電器放租，對租客來說頗為方便。單位面向屯門避風塘及遠望青山灣海景，俯望則為園景，而且大廳和兩個睡房均面向避風塘一帶，景致非常開揚吸引。

租盤不多 連車位更少

祥益地產海翠2號分行高級區域經理黃慶德表示，現時䨇寓放租單位不多，約有58個，租金由最平的開放戶11,000至兩房戶20,000元不等，而同類兩房單位不連車位的租金約為16,000元。他指出，䨇寓連車位放租的單位相當少有，屬可遇不可求；上述單位連車位放租，並望靚海景，租金屬合理市價水平。本月䨇寓錄得一宗南翼高層B室開放戶租賃成交，實用面積276方呎，月租11,000元，平均呎租近40元。

放盤單位資料

物業名稱：䨇寓

地址：屯門湖安街8

發展商：香港興業

樓齡：4

放盤單位：北翼中層A室（物業編號：AN230548

叫租：2萬元（連車位）

實用面積：563方呎/@36

間隔：兩房

相關資料：https://www.manyw.com/details/?271994R

查詢電話：2409 9288（祥益地產 黃先生）

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受