有樓睇｜(多相) 䨇寓靚裝望全避風塘景 罕有連車位放租2萬

無論是買樓定租樓，很多人都希望擁有優質開揚景觀，如果是海景就更加perfect！可是，市區海景單位樓價/租金高昂，讓人難以入手。其實新界區亦有不少擁靚海景樓盤，價錢相對較平，而隨著鐵路發展愈趨完善，即使住得遠，只要鄰近有鐵路站，日常交通出入絕無問題。近海而建的屯門半新樓䨇寓，前方是屯門避風塘，旁邊為湖山網球場及湖山草地滾球場，四周環境清幽，距離輕鐵兆禧站步程亦只需約2分鐘。新近屋苑有一個中層海景兩房戶放租，連車位月租2萬元；值得一提是，物業住客車位只有25個，是次單位連車位放租，屬相當罕有。