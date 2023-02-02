有樓睇｜(多相)一梯兩伙 私隱度高 西半山景翠園實用三房連車位放售

西半山景翠園是區內老牌中小型住宅屋苑，入伙至今已有近半世紀，由於採一梯兩伙設計，屋苑私隱度極高，而步行往港鐵西營盤站亦只需約7分鐘，即使樓齡較大，仍獲用家追捧。

傳統舊樓豪宅格局 無窗台更實用

是次介紹的放盤單位為景翠園2GH座低層H室，實用面積有986方呎，間隔套三房兩廳連工人房，連車位叫價1,680萬元，單位平均實用呎價17,039元。與傳統豪宅舊樓一樣，全屋沒有窗台位，間隔四正寬敞，屬巨廳巨房格局，而廚房和浴室亦相當闊大。雖然內部裝修帶有年代感，但單以實用度來言，居住空間充裕，大家庭入住亦無問題。此外，景翠園屬於11校網，附近名校林立，對家庭客而言，又增加一個有力「買點」！