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地產
2023-02-02 18:21:54

有樓睇｜(多相)一梯兩伙 私隱度高 西半山景翠園實用三房連車位放售

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L型大廳空間闊大，客飯廳兩邊設對流窗，空間流通又通爽。

L型大廳空間闊大，客飯廳兩邊設對流窗，空間流通又通爽。

西半山景翠園是區內老牌中小型住宅屋苑，入伙至今已有近半世紀，由於採一梯兩伙設計，屋苑私隱度極高，而步行往港鐵西營盤站亦只需約7分鐘，即使樓齡較大，仍獲用家追捧。

西半山景翠園為一梯兩伙設計，私隱度高，居住環境亦十分清靜。(網上截圖) 單位裝修帶有年代感，以實用率和空間感取勝。 L型客飯廳，空間感極高。 主人套房窗戶大又多，光線十分充沛，而間隔亦非常寬敞好用。 其中一個房間無甚景觀，但光猛開揚。 廚房裝修懷舊但企理，而且空間非常闊落。 廚房面積大，非常實用。 與廚房相連的工人房，有窗兼面積不算細小。 單位設有3個洗手間。

傳統舊樓豪宅格局 無窗台更實用

是次介紹的放盤單位為景翠園2GH座低層H室，實用面積有986方呎，間隔套三房兩廳連工人房，連車位叫價1,680萬元，單位平均實用呎價17,039元。與傳統豪宅舊樓一樣，全屋沒有窗台位，間隔四正寬敞，屬巨廳巨房格局，而廚房和浴室亦相當闊大。雖然內部裝修帶有年代感，但單以實用度來言，居住空間充裕，大家庭入住亦無問題。此外，景翠園屬於11校網，附近名校林立，對家庭客而言，又增加一個有力「買點」！

放盤單位資料

物業名稱：景翠園
地址：西半山羅便臣道125
樓齡：48
放盤單位：2GH座低層H (物業編號：B981582 (C21-650)
叫價：1,680萬元 (連車位)
實用面積：986方呎 / @17,039
建築面積：1,200方呎 / @14,000
間隔：三房 (1套房連工人房)
單位相關資料：https://www.c21.hk/SecondHandProperty?Keyword=%E6%99%AF%E7%BF%A0%E5%9C%92
https://www.youtube.com/watch?v=mVFWBAVVWZU
查詢電話：9272 6466 (世紀21Q動力(銅鑼灣) 陳小姐)

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