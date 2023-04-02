有樓睇｜(多相)上水天巒兩層高套四房新裝洋房 附1700呎大花園

中港兩地通關後，新界區豪宅盤不乏成交。位於上水古洞、鄰近雙魚河的天巒，由330座採歐式建築風格的洋房組成，四周被翠綠景致環抱，居住環境清幽寫意，而每座洋房均設私人花園、獨立車庫或車房等設施，加上屬新鴻基旗下，是區內指標洋房屋苑之一。

備新淨裝修 用料講究 是次介紹的天巒放盤單位位於1期，是一幢兩層高獨立洋房，單位實用面積2,018方呎，屬四房連雙套房戶型，附有面積1,757方呎大花園及地庫車房，單位擁有新淨裝修，用料亦講究，現叫價3,800萬元，平均實用呎價18,831元。單位整體裝修新淨雅緻，間隔寬敞實用，樓底亦高，空間開揚寬敞。

會所配套齊全 交通購物便利 天巒設有兩個會大型住客會所，會所連園林合共佔地近20萬方呎，提供室內外泳池、燒烤場及健身室等設施，設備完善。此外，由天巒步行往古洞街市購物中心，僅需約10分鐘步程，屋苑亦設有接駁巴士往返港鐵朗屏站，步行往上水港鐵站則約需9分鐘，而距離皇崗口岸亦僅3分鐘車程，日常購物、交通或北上都算便利。