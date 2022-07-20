有樓睇｜(多相)中半山鳳凰閣罕有單邊園景戶 擁人性化品味靚裝

一個舒適溫馨的家，在裝修和佈置上需要有人性化的設計來配合，才能讓居住者感覺格外舒服自在。位於中半山、屬區內中小型住宅屋苑的鳳凰閣，位置鄰近港鐵灣仔站，地理上擁中半山的清幽，同時亦交通便捷。由於屋苑在區內樓價較平，間隔亦方正實用，一直以用家主導；現時屋苑有一個低層單邊園景單位放盤，全屋裝修由專業室內設計師塑造，處處流露細緻和具人性化的設計，各方面都較其他盤優質。
清靜單邊戶 望園景罕有
放盤單位為鳳凰閣5座低層A室，實用面積1,119方呎，連車位叫價2,380萬元，平均實用呎價21,268元。單位原則為三房，現改為兩房一套房間隔，座向東北，位置屬於單邊，景觀望清靜翠綠園景，相比屋苑其他很多單位均面向毗鄰的胡忠大廈，以望樓景為主，此單位為單邊園景，景觀和位置上都較優勝。
全屋裝修細緻貼心
單位最大賣點一定是裝修，闊落的大廳外接長形露台，窗外是綠油油的樹景和園景，飯廳一邊放有一個裝有廚房鋅盤的中島櫃，可以一邊準備下廚的材料、一邊與家人聊天；中島櫃背後是廚房，這類半開放式的廚房設計，將廚食爐具全放在內部空間，解決下廚時的油煙問題。主人套房由兩間睡房打通而成，其中一部分作為書房和衣帽間，兩邊則以小走廊分隔，營造出層次分明的空間感。此外，露台採用本地板鋪砌，透明玻璃欄杆上裝有小小的木製小枱，配上鮮色的高身椅，讓屋主可以靜靜地對著翠綠的樹園景淺酌一番，讓身心頓時放鬆！
景觀座向不同 叫價差異大
中原地產堅尼地城第一分行(中半山組)高級聯席營業董事蘇堅晟表示，鳳凰閣現時有30多個放盤，不同單位呎數、座向和景觀的叫價差異頗大，上述放盤單位叫價屬略高市價水平，原因是裝修靚、望園景及位置單邊，業主在2016年買入後進行大翻新，至今裝修仍然新淨兼具品味，新買家入手後可省卻部分裝修費，叫價稍高亦屬合理。他又稱，鳳凰樓今年暫僅錄4宗成交，平均實用呎價由17,000多至20,000多元不等。
放盤單位資料
物業名稱：鳳凰閣
地址：中半山堅尼地道39號
發展商：和記黃埔
樓齡：44年
放盤單位：5座低層A室
叫價：2,380萬元連車位 (參考市值租金：約43,000元)
實用面積：1,119方呎/@21,268元
建築面積：1,234方呎/@19,286元
間隔：兩房（1套房）
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