有樓睇｜(多相)中半山鳳凰閣罕有單邊園景戶 擁人性化品味靚裝

一個舒適溫馨的家，在裝修和佈置上需要有人性化的設計來配合，才能讓居住者感覺格外舒服自在。位於中半山、屬區內中小型住宅屋苑的鳳凰閣，位置鄰近港鐵灣仔站，地理上擁中半山的清幽，同時亦交通便捷。由於屋苑在區內樓價較平，間隔亦方正實用，一直以用家主導；現時屋苑有一個低層單邊園景單位放盤，全屋裝修由專業室內設計師塑造，處處流露細緻和具人性化的設計，各方面都較其他盤優質。

清靜單邊戶 望園景罕有 放盤單位為鳳凰閣5座低層A室，實用面積1,119方呎，連車位叫價2,380萬元，平均實用呎價21,268元。單位原則為三房，現改為兩房一套房間隔，座向東北，位置屬於單邊，景觀望清靜翠綠園景，相比屋苑其他很多單位均面向毗鄰的胡忠大廈，以望樓景為主，此單位為單邊園景，景觀和位置上都較優勝。

全屋裝修細緻貼心 單位最大賣點一定是裝修，闊落的大廳外接長形露台，窗外是綠油油的樹景和園景，飯廳一邊放有一個裝有廚房鋅盤的中島櫃，可以一邊準備下廚的材料、一邊與家人聊天；中島櫃背後是廚房，這類半開放式的廚房設計，將廚食爐具全放在內部空間，解決下廚時的油煙問題。主人套房由兩間睡房打通而成，其中一部分作為書房和衣帽間，兩邊則以小走廊分隔，營造出層次分明的空間感。此外，露台採用本地板鋪砌，透明玻璃欄杆上裝有小小的木製小枱，配上鮮色的高身椅，讓屋主可以靜靜地對著翠綠的樹園景淺酌一番，讓身心頓時放鬆！