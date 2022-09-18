有樓睇｜(多相)九肚山Mount Vienna 罕有豪裝四房連花園平台戶

火炭九肚山是豪宅集中地，因地勢高，即使低層單位亦能享遼闊開揚景觀。屬半新樓的Mount Vienna為低密度單幢豪宅盤，樓高8層，全幢合共只有12伙，採一梯兩伙設計，單位實用面積介乎1,645至2,605方呎，每個單位均配備獨立電梯大堂，私隱度高。現時該處有一個連花園平台單位放盤，擁華麗氣派裝修，是發展商最初賣樓時作為示範單位之用，至今仍然簇新，而且單位望超開揚馬場景，景觀殺食吸引！

望遼闊馬場景 放盤單位為Mount Vienna中層B室，實用面積1,579方呎，另附面積480方呎花園平台，叫價5,880萬元，平均實用呎價37,239元。單位間隔四房，當中有3個為套房，座向東南，望馬場景、山景、市景及鄰近屋苑駿景園，景致遼闊開揚。單位客飯廳十分闊落，飯廳旁設有書房，整體樓底頗高，帶來寬敞舒服的空間感。客廳外接露台，飯廳則連接花園平台，其中平台佈置猶如小花園，方便住戶種植、燒烤及招待親朋好友聚會。

房間闊大 主人套房設衣帽間 大廳與睡房之間的走廊位，設有不少飾櫃和收納空間，增加了單位的氣派感覺。主人套房面積頗大，設有衣帽間，睡床可三邊下床，地方非常實用見使；主人套房浴室採落地大玻璃窗設計，讓住戶可以一邊浸浴、一邊欣賞窗外美景。至於其餘3個睡房，間隔同樣四正闊落，可以三邊下床，空間充裕。另外，闊大的廚房旁為工人套房，同時設有後門，方便工人姐姐日常出入使用，讓住戶的私隱度更高。