有樓睇｜(多相)九龍城高實用單幢樓 靜中帶旺 盤少罕有

自港鐵宋皇臺站開通後，前往九龍城的交通變得方便，加上市建局正啟動重建及活化九龍城區「龍城區」，令該區一帶物業升值潛力提升。位於九龍塘邊陲嘉林邊道、有近50年歷史的單幢物業嘉苑，是昔日受限於啟德機場，建築時樓高不能超過10層的舊式單幢住宅。別以為嘉苑樓齡大，外型就會老舊，其實大廈為恒基旗下物業，至今保養得宜，加上大廈伙數少，全幢只有23伙，每伙單位間隔四正及不設窗台位，實用率高達八成，居住環境相當清靜，同時又非常便利，而且物業放盤量極少，目前只有一個放盤。

無窗台設計 附企裝及部分傢俬 嘉苑樓高6層，是次介紹的唯一放盤單位屬高層B室，實用面積885方呎，採套三房連工人房間隔，連車位叫價1,500萬元，平均實用呎價16,949元。相比一般新樓，嘉苑的實用度相當高，屬傳統老牌豪宅間隔，廳大房大兼沒有窗台位，間隔稱得上好使好用。上述放盤單位內櫳裝修企理，附有不少梗櫃和地台等傢俱，如新買家合用，可節省不少使費。

清靜同時方便 景觀方面，由於嘉林邊道一帶環境清靜，故單位景觀以街景、附近市景和部分山景為主，景致開揚舒服；而從物業步行往九龍城廣場一帶商圈及港鐵宋皇臺站，僅需數分鐘步程便抵達，堪稱靜中帶旺兼方便至極的地段。