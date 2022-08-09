有樓睇｜(多相)交通購物都勁方便 居屋龍蟠苑高層企裝平賣 低市價5%

鑽石山居屋龍蟠苑最大優點一定是交通方便，屋苑位處港鐵鑽石山站旁，毗鄰則有荷里活廣場，交通和日常生活配套設施都超級便捷。現時屋苑有一個高層企裝一房單位放盤，叫價較市價平約5%，屬筍盤。

企理雅裝 多梗櫃吊櫃 放盤單位為龍蟠苑B座龍瑚閣高層5室，實用面積340方呎，原則兩房，現改為一房間隔，叫價505萬元(已補地價)，平均實用呎價14,853元。單位望園景、樓景和山景為主，景觀清靜開揚。雖然裝修已有6年，但保養得宜，仍頗為新淨，而且設有不少梗櫃，其中廚房設有多個組合櫃及吊櫃，收納空間非常充裕。