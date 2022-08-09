有樓睇｜(多相)交通購物都勁方便 居屋龍蟠苑高層企裝平賣 低市價5%

鑽石山居屋龍蟠苑最大優點一定是交通方便，屋苑位處港鐵鑽石山站旁，毗鄰則有荷里活廣場，交通和日常生活配套設施都超級便捷。現時屋苑有一個高層企裝一房單位放盤，叫價較市價平約5%，屬筍盤。
企理雅裝 多梗櫃吊櫃
放盤單位為龍蟠苑B座龍瑚閣高層5室，實用面積340方呎，原則兩房，現改為一房間隔，叫價505萬元(已補地價)，平均實用呎價14,853元。單位望園景、樓景和山景為主，景觀清靜開揚。雖然裝修已有6年，但保養得宜，仍頗為新淨，而且設有不少梗櫃，其中廚房設有多個組合櫃及吊櫃，收納空間非常充裕。
叫價較市價及銀行估價低5%
世紀21富山地產鑽石山分行客戶經理殷煥根表示，現時龍蟠苑約30個放盤，當中入場最平單位實用面積亦為340方呎，屬於低層及沒有裝修，叫價也要490萬元，相比之下，上述放盤單位屬低水筍盤，較市價平約5%。他又稱，單位現時經中銀估價為534萬元，叫價亦較銀行估價低逾5%。
放盤單位資料
物業名稱：龍蟠苑
地址：鑽石山龍蟠街8號
發展商：房委會
樓齡：35年
放盤單位：B座龍瑚閣高層5室（物業編號：D120996）
叫價：505萬元（已補地價）
實用面積：340方呎/@14,853元
建築面積：463方呎/@10,907元
間隔：一房
單位相關資料：http://hilltopland.property.hk/property_detail.php?ref=B9405567&cid=D120996&offset=1&page=1&dcode=&rentType1=&rentType2=&priceType1=&priceType2=&sizeType1=&sizeType2=&bedroom1=&bedroom2=&bathroom1=&bathroom2=&carpark1=&carpark2=&propType=&saleType=&page=&bname=%E9%87%87%E9%A2%90%E8%8A%B1%E5%9C%92&sort=&greenform=
查詢電話：6601 4498（世紀21富山地產 殷先生）