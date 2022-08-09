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地產
2022-08-09 18:52:41

有樓睇｜(多相)交通購物都勁方便 居屋龍蟠苑高層企裝平賣 低市價5%

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大廳以長方形開則，兩邊都裝有儲物櫃，仍算新淨。

大廳以長方形開則，兩邊都裝有儲物櫃，仍算新淨。

鑽石山居屋龍蟠苑最大優點一定是交通方便，屋苑位處港鐵鑽石山站旁，毗鄰則有荷里活廣場，交通和日常生活配套設施都超級便捷。現時屋苑有一個高層企裝一房單位放盤，叫價較市價平約5%，屬筍盤。

大廳採光度高，光猛開揚。 單位景觀開揚，望園景、山景和樓景為主。 單位由兩房打通為一房，間隔闊大實用，擺放大型傢俬都沒有問題。 廚房設有多個大大小小收納櫃及吊櫃，非常實用。 廚房設有雙鋅盆及3個爐頭，並有兩邊窗，下廚空間極之充足，空氣亦流通。 採企缸設計的浴室。 居屋龍蟠苑由7座住宅大廈組成，坐落港鐵鑽石山站旁，毗鄰荷里活廣場，交通及購物都十分便利。

企理雅裝 多梗櫃吊櫃

放盤單位為龍蟠苑B座龍瑚閣高層5室，實用面積340方呎，原則兩房，現改為一房間隔，叫價505萬元(已補地價)，平均實用呎價14,853元。單位望園景、樓景和山景為主，景觀清靜開揚。雖然裝修已有6年，但保養得宜，仍頗為新淨，而且設有不少梗櫃，其中廚房設有多個組合櫃及吊櫃，收納空間非常充裕。

叫價較市價及銀行估價低5%

世紀21富山地產鑽石山分行客戶經理殷煥根表示，現時龍蟠苑約30個放盤，當中入場最平單位實用面積亦為340方呎，屬於低層及沒有裝修，叫價也要490萬元，相比之下，上述放盤單位屬低水筍盤，較市價平約5%。他又稱，單位現時經中銀估價為534萬元，叫價亦較銀行估價低逾5%

放盤單位資料

物業名稱：龍蟠苑

地址：鑽石山龍蟠街8

發展商：房委會

樓齡：35

放盤單位：B座龍瑚閣高層5室（物業編號：D120996

叫價：505萬元（已補地價）

實用面積：340方呎/@14,853

建築面積：463方呎/@10,907

間隔：一房

單位相關資料：http://hilltopland.property.hk/property_detail.php?ref=B9405567&cid=D120996&offset=1&page=1&dcode=&rentType1=&rentType2=&priceType1=&priceType2=&sizeType1=&sizeType2=&bedroom1=&bedroom2=&bathroom1=&bathroom2=&carpark1=&carpark2=&propType=&saleType=&page=&bname=%E9%87%87%E9%A2%90%E8%8A%B1%E5%9C%92&sort=&greenform=

查詢電話：6601 4498（世紀21富山地產 殷先生）

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