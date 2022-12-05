有樓睇｜(多相) 住進銅鑼灣市中心 超便利、高實用兩房戶 日日望維港

買樓前需要考慮的其中一個重點，是物業交通和日常配套是否方便，是次介紹的放盤單位，在這方面絕對攞足100分！位於銅鑼灣市中心樞紐的單幢樓置安大廈，物業樓下便是SOGO商圈，步行往港鐵銅鑼灣站只需約1分鐘，日常衣食住行超級便利，而且單位實用率非常高，是次推介的放盤單位景觀更可望部分維港海景。如不介意有50年樓齡，居住環境可謂舒適又便捷。

廳大房大 擁 85% 高實用率

上述放盤單位為銅鑼灣單幢物業置安大廈高層L室，實用面積465方呎，間隔兩房一廳，叫價800萬元，平均實用呎價17,204元。物業位置正正是銅鑼灣市中心樞紐，除享有港島最便捷的交通和購物網絡外，單位的實用率有八成半，間隔非常實用討好，名副其實廳大房大格局，同時廚房亦非常闊落，適合愛下廚的買家入手。雖然單位位處樓群之中，但在樓與樓之間可望部分維港海景，即避風塘遊艇停泊位置，在日落時分景色相當優美。裝修方面，整體尚算企理新淨，只需進行部分修葺和翻新便可入住。