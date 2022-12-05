熱門搜尋:
C觀點 世界盃 江澤民 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2022-12-05 18:45:36

有樓睇｜(多相) 住進銅鑼灣市中心 超便利、高實用兩房戶 日日望維港

分享：
寬敞的大廳間隔分明，地板和牆身都算新淨。

寬敞的大廳間隔分明，地板和牆身都算新淨。

買樓前需要考慮的其中一個重點，是物業交通和日常配套是否方便，是次介紹的放盤單位，在這方面絕對攞足100分！位於銅鑼灣市中心樞紐的單幢樓置安大廈，物業樓下便是SOGO商圈，步行往港鐵銅鑼灣站只需約1分鐘，日常衣食住行超級便利，而且單位實用率非常高，是次推介的放盤單位景觀更可望部分維港海景。如不介意有50年樓齡，居住環境可謂舒適又便捷。

單位景觀以樓景為主，同時可享部分維港景致，每日黃昏更可享日落美景。 長方形開則的大廳，間隔分明，相當實用。 單位兩個睡房間隔闊大，每間均設有兩扇窗，其中一個房間更可望部分維港海景，景致開揚通爽。 呈長方形的睡房，沒有窗台位，間隔更顯四正見使。 廚房空間充裕，窗戶亦大，光猛之餘，油煙通風效果佳。 浴室為明廁企缸設計，面積不狹小。 單幢物業置安大廈位於銅鑼灣市中心，毗鄰港鐵銅鑼灣站，一落樓就是SOGO百貨，日常交通和購物都非常便利。(網上截圖)

廳大房大 擁85%高實用率

上述放盤單位為銅鑼灣單幢物業置安大廈高層L室，實用面積465方呎，間隔兩房一廳，叫價800萬元，平均實用呎價17,204元。物業位置正正是銅鑼灣市中心樞紐，除享有港島最便捷的交通和購物網絡外，單位的實用率有八成半，間隔非常實用討好，名副其實廳大房大格局，同時廚房亦非常闊落，適合愛下廚的買家入手。雖然單位位處樓群之中，但在樓與樓之間可望部分維港海景，即避風塘遊艇停泊位置，在日落時分景色相當優美。裝修方面，整體尚算企理新淨，只需進行部分修葺和翻新便可入住。

放盤單位資料

物業名稱：置安大廈

地址：銅鑼灣東角道2426

樓齡：50

放盤單位：高層L (物業編號：B491384 <C21-650>)

叫價：800萬元

實用面積：465方呎 / @17,204

建築面積：550方呎 / @14,545

間隔：兩房

單位相關資料：https://www.c21.hk/SecondHandProperty/PropertyDetail/C21-650-56890437

查詢電話：9272 6466 (世紀21Q動力<銅鑼灣> 陳小姐)

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受