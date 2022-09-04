有樓睇｜(多相)全屋廳房被海景包圍！一號銀海四房兩套戶罕放 叫價同類最平

海景單位樓價較貴，如果整個單位的廳和房都擁有海景，兼且是市區樓，就更加罕有值錢！奧運站豪宅盤一號銀海，現時有一個罕有四房連兩套房的大單位放盤，整個單位均面向維港海景，就連浴室都不例外，恍如被海景包圍，而且單位內部裝修新淨具氣派，幾近可以即買即住，而且叫價屬同類放盤中最平。

每日享海景浸浴

放盤單位為一號銀海1座中層A室，實用面積1,568方呎，間隔為四房連兩套房，另有一個工人房和共有4個廁所，叫價4,600萬元，平均實用呎價29,337元。單位座向正南，大廳和房間均擁有維港全煙花海景，視野非常遼闊吸引，客廳外接一個面積不細小的露台，置身其中，超過180度零死角維港海景盡入眼簾。單位擁有四房，其中面積最大的主人套房特設多邊落地大窗，室內光線非常充足，更有被海景包圍的感覺；套房浴室亦設有大窗戶，每日可以一邊浸浴、一邊欣賞開揚維港海景，感覺非常寫意減壓。據代理表示，單位目前已交吉，裝修走華麗氣派路線，亦頗簇新，可即買即入住。