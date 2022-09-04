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地產
2022-09-04 19:02:44

有樓睇｜(多相)全屋廳房被海景包圍！一號銀海四房兩套戶罕放 叫價同類最平

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巨大客飯廳分隔鮮明，飯廳設落地大窗，客廳則外接露台，配以華麗新淨的氣派裝修，予人滿滿的豪宅氣場。

巨大客飯廳分隔鮮明，飯廳設落地大窗，客廳則外接露台，配以華麗新淨的氣派裝修，予人滿滿的豪宅氣場。

海景單位樓價較貴，如果整個單位的廳和房都擁有海景，兼且是市區樓，就更加罕有值錢！奧運站豪宅盤一號銀海，現時有一個罕有四房連兩套房的大單位放盤，整個單位均面向維港海景，就連浴室都不例外，恍如被海景包圍，而且單位內部裝修新淨具氣派，幾近可以即買即住，而且叫價屬同類放盤中最平。

飯廳的落地玻璃窗外，是無遮擋維港煙花海景，對岸港島景致一覽無遺。 單位享無敵維港煙花海景。 露台面積不小，可享逾180度零死角維港海景。 面積最大的主人套房，設有多邊落地大窗，睡覺時也被海景包圍。 面積最大的主人套房，設有多邊落地大窗，睡覺時也被海景包圍。 主人套房浴室面積闊大，特大窗戶讓住戶每日都可享海景浸浴。 其他睡房同樣擁無遮擋海景。 單位平面圖。

每日享海景浸浴

放盤單位為一號銀海1座中層A室，實用面積1,568方呎，間隔為四房連兩套房，另有一個工人房和共有4個廁所，叫價4,600萬元，平均實用呎價29,337元。單位座向正南，大廳和房間均擁有維港全煙花海景，視野非常遼闊吸引，客廳外接一個面積不細小的露台，置身其中，超過180度零死角維港海景盡入眼簾。單位擁有四房，其中面積最大的主人套房特設多邊落地大窗，室內光線非常充足，更有被海景包圍的感覺；套房浴室亦設有大窗戶，每日可以一邊浸浴、一邊欣賞開揚維港海景，感覺非常寫意減壓。據代理表示，單位目前已交吉，裝修走華麗氣派路線，亦頗簇新，可即買即入住。

同類放盤叫價最平 價錢有得傾

利嘉閣地產匯壐二行客戶主任賴美珍表示，現時一號銀海同類四房單位放盤只有3個，上述放盤叫價屬當中最平，價錢亦有得傾，而其餘兩個放盤分別叫價4,980(中層戶)5,500萬元(高層戶)。對上一次錄得四房成交已是今年5月份，該成交單位為1A33室，成交價4,500萬元。

放盤單位資料

物業名稱：一號銀海

地址：大角咀海輝道18

發展商：信和置業

樓齡：16

放盤單位：1座中層A

叫價：4,600萬元（物業編號：BC18136205

實用面積：1,568方呎/@29,337

建築面積：2,016方呎/@22,817

間隔：四房（2套房）、工人房

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查詢電話：9149 1343（利嘉閣地產 賴小姐）

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