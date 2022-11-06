有樓睇｜(多相)全馬場景氣派震撼 禮頓山則王套兩房罕放

跑馬地是港島區傳統豪宅地段，其中由8幢住宅大樓組成的禮頓山，不單是區內指標豪宅，也是少有具規模的大型豪宅屋苑。禮頓山位置居高臨下，全苑8幢大廈呈波浪形及一字排開佈局，戶戶向西北享開揚馬場景致，景觀非常殺食吸引。現時屋苑有一個兩房套戶連工人套房單位放售，屬市場罕有放盤，間隔亦屬則王，並盡覽全馬場景，視野震撼、有氣派更有氣勢！