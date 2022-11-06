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地產
2022-11-06 18:25:00

有樓睇｜(多相)全馬場景氣派震撼 禮頓山則王套兩房罕放

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全跑馬地馬場景致，視野廣闊開揚，也極具氣派。

全跑馬地馬場景致，視野廣闊開揚，也極具氣派。

跑馬地是港島區傳統豪宅地段，其中由8幢住宅大樓組成的禮頓山，不單是區內指標豪宅，也是少有具規模的大型豪宅屋苑。禮頓山位置居高臨下，全苑8幢大廈呈波浪形及一字排開佈局，戶戶向西北享開揚馬場景致，景觀非常殺食吸引。現時屋苑有一個兩房套戶連工人套房單位放售，屬市場罕有放盤，間隔亦屬則王，並盡覽全馬場景，視野震撼、有氣派更有氣勢！

長方形開則大廳十分寬敞，闊大的玻璃窗外是無遮檔全馬場景和市景，室內亦光猛開揚。 單位間隔實用，全屋牆身和地板亦算新淨。 主人套房景觀望開揚馬場景及市景。 主人套房一隅。 另一個睡房間隔亦四正闊大，設有一列大型置頂衣櫃，新淨實用。 廚房採透門玻璃門設計，大為提升視覺空間感。 廚房設施齊全，闊大實用。 浴室裝修新淨企理。 工人套房面積也不算細小。 單位平面圖。 禮頓山位於跑馬地傳統豪宅地段，居高臨下，是區內少有具規模的大型豪宅屋苑。

裝修新淨實用 租金5萬起跳

上述放盤為禮頓山9座中層B室，實用面積924 呎，間隔套兩房連工人套房設計，叫價4,200萬元，實用平均呎價45,455元。全屋裝修算新淨，屬廳大房大格局，睡房設有大型置頂衣櫃，仍新淨實用；廚房和浴室亦非常闊落，整體來說相當實用見使。單位大廳和兩間睡房座向一致，不單望全馬場景，四周更有連綿翠綠的山巒點綴，更遠眺跑馬地一帶市景，實屬全屋最大亮點。如買家購入單位後打算出租，以現時市值租金計，月租約50,00055,000元不等。

放盤單位資料

物業名稱：禮頓山

地址：跑馬地樂活道2B

發展商：新鴻基

樓齡：20

放盤單位：9座中層B

叫價：4,200萬（參考市值租金約50,000元至55,000元）

實用面積：924方呎 / @ 45,455

建築面積：1,206方呎 / @ 34,826

間隔：兩房（1套房）及工人套房

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查詢電話：9266 9888（中原地產 黃先生）

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