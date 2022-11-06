有樓睇｜(多相)全馬場景氣派震撼 禮頓山則王套兩房罕放

跑馬地是港島區傳統豪宅地段，其中由8幢住宅大樓組成的禮頓山，不單是區內指標豪宅，也是少有具規模的大型豪宅屋苑。禮頓山位置居高臨下，全苑8幢大廈呈波浪形及一字排開佈局，戶戶向西北享開揚馬場景致，景觀非常殺食吸引。現時屋苑有一個兩房套戶連工人套房單位放售，屬市場罕有放盤，間隔亦屬則王，並盡覽全馬場景，視野震撼、有氣派更有氣勢！
裝修新淨實用 租金5萬起跳
上述放盤為禮頓山9座中層B室，實用面積924 呎，間隔套兩房連工人套房設計，叫價4,200萬元，實用平均呎價45,455元。全屋裝修算新淨，屬廳大房大格局，睡房設有大型置頂衣櫃，仍新淨實用；廚房和浴室亦非常闊落，整體來說相當實用見使。單位大廳和兩間睡房座向一致，不單望全馬場景，四周更有連綿翠綠的山巒點綴，更遠眺跑馬地一帶市景，實屬全屋最大亮點。如買家購入單位後打算出租，以現時市值租金計，月租約50,000至55,000元不等。
放盤單位資料
物業名稱：禮頓山
地址：跑馬地樂活道2B號
發展商：新鴻基
樓齡：20年
放盤單位：9座中層B室
叫價：4,200萬（參考市值租金約50,000元至55,000元）
實用面積：924方呎 / @ 45,455元
建築面積：1,206方呎 / @ 34,826元
間隔：兩房（1套房）及工人套房
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