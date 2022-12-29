有樓睇｜(多相)名人聚居地 上水天巒靚裝洋房 恬靜品味居所

上水洋房屋苑天巒，向來環境清靜、私隱度高見稱，過去曾吸引不少名人和藝人入住，包括天王黎明、鋼琴家劉詩昆和導演張堅庭等。屋苑由330座洋房組成，每戶均設獨立私家花園和車位，而屋苑屬新鴻基旗下物業，質素有一定保證。新近屋苑1期蒙特勒大道有一個擁有靚裝的洋房放盤，附設前後花園、天台及停車棚，屬三房三套房戶型，全屋裝修相當簇新，幾近可即買即住。