有樓睇｜(多相)名人聚居地 上水天巒靚裝洋房 恬靜品味居所

上水洋房屋苑天巒，向來環境清靜、私隱度高見稱，過去曾吸引不少名人和藝人入住，包括天王黎明、鋼琴家劉詩昆和導演張堅庭等。屋苑由330座洋房組成，每戶均設獨立私家花園和車位，而屋苑屬新鴻基旗下物業，質素有一定保證。新近屋苑1期蒙特勒大道有一個擁有靚裝的洋房放盤，附設前後花園、天台及停車棚，屬三房三套房戶型，全屋裝修相當簇新，幾近可即買即住。
附優雅品味裝修 採全套房設計
放盤洋房位於天巒1期蒙特勒大道，實用面積1,576方呎，地下為大廳、前後花園及廚房連工人套房，其中花園面積共830方呎；一樓為三間套房，其中主人套房設有露台，浴室更分有沐浴和洗手間兩邊，空間非常闊落。至於二樓為天台，面積有685方呎。洋房樓底頗高，加上地方闊落，令空間感和層次感倍增，而且全屋裝修雅緻新淨，以白色和不同深淺的啡色為基調，營造優雅的居家生活品味。
放盤單位資料
物業名稱：天巒
地址：上水古洞路28及33號
發展商：新鴻基
樓齡：13年
放盤單位：1期蒙特勒大道 (物業編號：BI68430443)
叫價：2,500萬元
實用面積：1,576方呎 / @ 15,863元
建築面積：2,536方呎 / @9.858元
間隔：三房 (3套房)
VR睇樓：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E5%A4%A9%E5%B7%92-bi68430443-3-hk
查詢電話：6799 6389 (利嘉閣地產 侯小姐)