有樓睇｜(多相)君臨天下改則套兩房 附品味靚裝 望全維港

外型設計獨特的港鐵九龍站上蓋物業君臨天下，在該處多個豪宅屋苑中，位處較前排位置，不少單位可享超廣角遼闊維景海景，無論名字、外形和景觀都極具氣勢。君臨天下共有3座，提供1,122伙單位，實用面積由743至2,334方呎不等，提供兩房至四房戶型，現時屋苑有一個靚裝靚景、由套三房改為套兩房的單位放盤，不單擁有維港海景，全屋裝修亦非常簇新，流露精緻簡約的品味格調。

兩房中間加牆 即回復三房間隔 放盤單位為君臨天下2座中層C室，實用面積1,051方呎，原則套三房間隔，現改為套兩房，叫價4,250萬元，平均呎價40,437元。單位座向南方，全屋均可享維多利亞港遼闊海景，並對望中環一帶商廈，景觀十分開揚吸引。單位原本有3間睡房，業主特意將兩間房打通為一個大房，並裝有大型衣櫃，房間整體闊大又實用。若新買家有需要，只需在兩房中間加建一道牆，即可回復三房間隔，空間運用相當靈活。而主人套房亦可三邊下床，活動空間頗為充裕。

廚房有冷氣 浴室曾大翻新 除了大廳和房間裝修新淨具品味，廚房和浴室也具賣點。以白色為主調的廚房，裝修和配套簇新齊全，並裝有冷氣機，方便在炎夏入廚時不會弄得身水身汗，可以優雅地做菜。至於客廁和套房浴室，均經過全面翻新，就連水喉等內部零件亦已更換，不用擔心入住後出現老化等問題。