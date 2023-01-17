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地產
2023-01-17 18:45:00

有樓睇｜(多相)君臨天下改則套兩房 附品味靚裝 望全維港

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客廳空間闊落，並外接露台，窗外是超開揚維港景色。

客廳空間闊落，並外接露台，窗外是超開揚維港景色。

外型設計獨特的港鐵九龍站上蓋物業君臨天下，在該處多個豪宅屋苑中，位處較前排位置，不少單位可享超廣角遼闊維景海景，無論名字、外形和景觀都極具氣勢。君臨天下共有3座，提供1,122伙單位，實用面積由7432,334方呎不等，提供兩房至四房戶型，現時屋苑有一個靚裝靚景、由套三房改為套兩房的單位放盤，不單擁有維港海景，全屋裝修亦非常簇新，流露精緻簡約的品味格調。

全維港海景及中環一帶景致，景觀相當殺食吸引。 飯廳空間也不少，旁邊設有一個入牆大櫃，收納空間亦多。 主人套房面向維港，視野開揚吸引，而且可三邊下床，活動空間充足。 由兩間客房打通而成的睡房，面積寬敞，買家如有需要，只需在兩房中間加建一道牆，即回復三房間隔。 廚房裝修配套具品味，更裝有冷氣機，夏天煮飯時不會身水身汗，可以優雅地做菜。 主人套房浴室配套簇新具品味，就連水喉等內部零件亦已翻新，不用擔心出現老化問題。 君臨天下位於港鐵九龍站上蓋，弧型的建築設計獨特吸引。 單位原則平面圖。

兩房中間加牆 即回復三房間隔

放盤單位為君臨天下2座中層C室，實用面積1,051方呎，原則套三房間隔，現改為套兩房，叫價4,250萬元，平均呎價40,437元。單位座向南方，全屋均可享維多利亞港遼闊海景，並對望中環一帶商廈，景觀十分開揚吸引。單位原本有3間睡房，業主特意將兩間房打通為一個大房，並裝有大型衣櫃，房間整體闊大又實用。若新買家有需要，只需在兩房中間加建一道牆，即可回復三房間隔，空間運用相當靈活。而主人套房亦可三邊下床，活動空間頗為充裕。

廚房有冷氣 浴室曾大翻新

除了大廳和房間裝修新淨具品味，廚房和浴室也具賣點。以白色為主調的廚房，裝修和配套簇新齊全，並裝有冷氣機，方便在炎夏入廚時不會弄得身水身汗，可以優雅地做菜。至於客廁和套房浴室，均經過全面翻新，就連水喉等內部零件亦已更換，不用擔心入住後出現老化等問題。

放盤單位資料

物業名稱：君臨天下
地址：尖沙咀柯士甸道西1
發展商：恒隆、港鐵
樓齡：19
放盤單位：2座中層C (物業編號：SWE704)
叫價：4,250萬元 (參考市值租金約60,000)
實用面積：1,051方呎 / @40,437
建築面積：1,385方呎 / @30,685
間隔：兩房 (1套房)
VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/The-Harbourside_SWE704?fromagent=06156
查詢電話：9288 2980 (中原地產 胡先生)

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