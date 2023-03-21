有樓睇｜(多相)在家也很chill！高逸華軒全海景一房戶 配清新奶油風裝潢

2000年落成的西環單幢式住宅高逸華軒，以臨海為賣點，為長實旗下物業，而距離港鐵堅尼地城站僅約4分鐘步程，周邊亦有不少特色食肆和商店，各方面設施和配套均完善，故具有一定吸引力，不遜於區內其他新建屋苑。現時物業有一個由兩房改為一房的高層單位放盤，廳和房均面向維港，全屋配備讓人療癒的奶油色系新淨裝修及布置，屬典型的簡約家居風格，置身其中，讓人每天都可以過得很chill！

全屋無遮擋海景 高逸華軒樓高60層，低層為服務式住宅，高層則為私人住宅，上述放盤單位為高層E室，實用面積438方呎，原裝為兩房，現打通為一房間隔，叫價1,198萬元，平均實用呎價27,352元。要數單位最大特點一定是景觀，大廳和睡房均面向維多利亞港，是無遮擋的全海景，同時可遠眺西九龍、昂船州大橋一帶景致，日落時份景色份外迷人吸引。

空間闊大 解決不四正問題 單位由原裝兩房打通為一個大房，雖然房間間隔不屬四四正正格局，但業主巧妙地在不同的角落空間擺放大型傢俬，既能解決間隔不夠四正的問題，亦令房間顯得闊落好使。至於大廳，屬長方形開則，空間頗寬敞，配以簡約清新的奶油色系裝修和布置，感覺清新舒服。