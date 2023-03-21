有樓睇｜(多相)在家也很chill！高逸華軒全海景一房戶 配清新奶油風裝潢

2000年落成的西環單幢式住宅高逸華軒，以臨海為賣點，為長實旗下物業，而距離港鐵堅尼地城站僅約4分鐘步程，周邊亦有不少特色食肆和商店，各方面設施和配套均完善，故具有一定吸引力，不遜於區內其他新建屋苑。現時物業有一個由兩房改為一房的高層單位放盤，廳和房均面向維港，全屋配備讓人療癒的奶油色系新淨裝修及布置，屬典型的簡約家居風格，置身其中，讓人每天都可以過得很chill！
全屋無遮擋海景
高逸華軒樓高60層，低層為服務式住宅，高層則為私人住宅，上述放盤單位為高層E室，實用面積438方呎，原裝為兩房，現打通為一房間隔，叫價1,198萬元，平均實用呎價27,352元。要數單位最大特點一定是景觀，大廳和睡房均面向維多利亞港，是無遮擋的全海景，同時可遠眺西九龍、昂船州大橋一帶景致，日落時份景色份外迷人吸引。
空間闊大 解決不四正問題
單位由原裝兩房打通為一個大房，雖然房間間隔不屬四四正正格局，但業主巧妙地在不同的角落空間擺放大型傢俬，既能解決間隔不夠四正的問題，亦令房間顯得闊落好使。至於大廳，屬長方形開則，空間頗寬敞，配以簡約清新的奶油色系裝修和布置，感覺清新舒服。
放盤單位資料
物業名稱：高逸華軒
地址：堅尼地城堅彌地城新海旁28號
發展商：長實、福利集團
樓齡：23年
放盤單位：高層E室 (物業編號：K063681 (C21-561))
叫價：1,198萬元
實用面積：438方呎 / @27,352元
建築面積：619方呎 / @19,354元
間隔：一房
單位相關資料：https://www.c21.hk/SecondHandProperty/PropertyDetail/C21-561-CI1063681KHELEN
查詢電話：9196 6880 (世紀21堅誠地產 楊小姐)