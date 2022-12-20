有樓睇｜(多相) 坐擁全馬場景 單幢樓駿馬閣極高層戶罕放

跑馬地是港島區傳統豪宅地段，居住環境靜中帶旺，區內有不少人單幢式住宅物業，其中樓齡有32年的駿馬閣，採一梯一伙設計，放盤量向來不多，尤其是望馬場景的高層單位。新近該廈有一個極高層一房單位罕有放盤，大廳正正對著跑馬地馬場，日間視野翠綠開揚，可遠望中環區商廈林立景致，黃昏和晚上景色則浪漫吸引，日與夜都能全面感受馬場的震撼氣派。

一梯一伙 靜中帶旺 上述放盤單位為駿馬閣極高層，實用面積589方呎，採一房大廳連儲物室間隔，叫價1,500萬元，平均實用呎價25,467元。單位最大賣點當然是窗外的全馬場景觀，裝修亦新淨企理，加上採一房間隔，房間和大廳均非常寬敞，居住空間相當充裕。駿馬閣屬一梯一伙設計，全幢只有23伙，居住環境清靜，而物業附近有不少民生食肆及商店，生活配套齊全；加上距離港鐵銅鑼灣站只需約8分鐘步程，日常交通便利，絕對是靜中帶旺又私隱度高的住宅。