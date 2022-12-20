有樓睇｜(多相) 坐擁全馬場景 單幢樓駿馬閣極高層戶罕放

跑馬地是港島區傳統豪宅地段，居住環境靜中帶旺，區內有不少人單幢式住宅物業，其中樓齡有32年的駿馬閣，採一梯一伙設計，放盤量向來不多，尤其是望馬場景的高層單位。新近該廈有一個極高層一房單位罕有放盤，大廳正正對著跑馬地馬場，日間視野翠綠開揚，可遠望中環區商廈林立景致，黃昏和晚上景色則浪漫吸引，日與夜都能全面感受馬場的震撼氣派。
一梯一伙 靜中帶旺
上述放盤單位為駿馬閣極高層，實用面積589方呎，採一房大廳連儲物室間隔，叫價1,500萬元，平均實用呎價25,467元。單位最大賣點當然是窗外的全馬場景觀，裝修亦新淨企理，加上採一房間隔，房間和大廳均非常寬敞，居住空間相當充裕。駿馬閣屬一梯一伙設計，全幢只有23伙，居住環境清靜，而物業附近有不少民生食肆及商店，生活配套齊全；加上距離港鐵銅鑼灣站只需約8分鐘步程，日常交通便利，絕對是靜中帶旺又私隱度高的住宅。
放盤單位資料
物業名稱：駿馬閣
地址：跑馬地黃泥涌道81號
樓齡：32年
放盤單位：極高層 (物業編號：BH49923770)
叫價：1,500萬元
實用面積：589方呎 / @25,467元
建築面積：811方呎 / @18,496元
間隔：一房連儲物室
單位相關資料：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E8%B7%91%E9%A6%AC%E5%9C%B0-hma-%E9%A7%BF%E9%A6%AC%E9%96%A3-bh49923770-3-hk
查詢電話：9578 2306 (利嘉閣地產 蔣小姐)