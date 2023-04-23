有樓睇｜(多相) 堅尼地城單幢樓改則戶 巨房附衣帽間 全屋望海

堅尼地城海濱一帶物業，不少單位享有鑽石級全海景致，居住環境清靜，交通亦方便，是想住港島區又想望海景的不俗選擇。鄰近堅尼地城海濱的單幢物業堅城中心，現時有一個高層改則單位放盤，原為三房間隔，現改為兩房及開放式廚房設計，單位改則後空間闊大實用，每扇窗均可望西環海景，景致十分開揚吸引，目前單位同步放賣及放租中。

趟門分隔睡房和書房 空間靈活運用

上述租賣同步的單位為堅城中心高層E室，實用面積558方呎，間隔為兩房，叫價1,450萬元，平均呎售25,985元，叫租則為每月31,000元，呎租55元。從單位平面圖可見，原為套三房間隔，現為兩房連衣帽間及開放式廚房設計，空間更顯闊落，尤其是睡房，分有主人房及書房，兩房之間以趟門分隔，方便靈活使用。

由於單位位處高層，每扇窗戶皆可望對出西環海景，當中以主人房景觀最佳，可正面享有全海景致，視野非常遼闊。裝修方面，整體新淨企理，附有部分傢俱，衣櫃和儲物櫃亦充足，相當實用。

堅城中心樓齡已有28年，樓下有大型超市，附近也有各式各樣商店和食肆，距離港鐵香港大學站只需約5分鐘步程，四周還有不少巴士線往來各區，日常購物和出入都便利。