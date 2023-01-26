有樓睇｜(多相)大坑半山上林套三房戶 每日被翠綠山巒環抱

大坑向有「銅鑼灣後花園」的稱號，而大坑道位置較高，四周環境清靜，屬中產住宅地段。其中樓齡有13年、由兩座住宅物業組成的上林，因背靠渣甸山翠綠山巒，前望遼闊維港海景，居住環境相當寧靜怡人。現時該處有一個全山景套三房戶放售，全屋景觀均為翠綠山景，恍如居住在郊外，但只要一下樓，步行約15分鐘便可到達港鐵天后站，加上鄰近勵德邨，日常交通和生活配套都方便，堪稱靜中帶旺的地段。