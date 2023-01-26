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地產
2023-01-26 18:50:00

有樓睇｜(多相)大坑半山上林套三房戶 每日被翠綠山巒環抱

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長方形開則大廳，外接小露台，間隔十分四正見使。

長方形開則大廳，外接小露台，間隔十分四正見使。

大坑向有「銅鑼灣後花園」的稱號，而大坑道位置較高，四周環境清靜，屬中產住宅地段。其中樓齡有13年、由兩座住宅物業組成的上林，因背靠渣甸山翠綠山巒，前望遼闊維港海景，居住環境相當寧靜怡人。現時該處有一個全山景套三房戶放售，全屋景觀均為翠綠山景，恍如居住在郊外，但只要一下樓，步行約15分鐘便可到達港鐵天后站，加上鄰近勵德邨，日常交通和生活配套都方便，堪稱靜中帶旺的地段。

全屋裝修實用企理，牆身和地板亦新淨。 主人套房採用近乎全落地的玻璃窗，窗外翠綠山景一覽無遺。 每間睡房均享山景，其中一間設有睡床連書桌及衣櫃，新淨又實用。 其中一個睡房改為鋼琴房，在清幽怡人的山巒伴隨下彈琴，更顯詩意。 單位客廳外接小露台。 全屋被群山包圍，居住環保非常清新舒適。 單位平面圖。

連車位放盤 裝修新淨實用

上述放盤為上林2座中層C室，實用面積788方呎，間隔屬三房套戶連工人房，連車位叫價2,150萬元，平均實用呎價27,284元。單位最大賣點之一是景觀，大廳設有露台，窗外是全翠綠山巒景致，而三個睡房亦同樣是滿眼青草山景，全面被群山包圍。此外，單位裝修亦頗新淨，設計簡約實用兼用料不俗，只需稍作翻新便可入住。

放盤單位資料

物業名稱：上林
地址：大坑道11
發展商：置地
樓齡：13
放盤單位：2座中層C (物業編號：BY62352878)
叫價：2,150萬元 (連車位)
實用面積：788方呎 / @27,284
建築面積：1,032方呎 / @20,833
間隔：三房連工人房 (1套房)
單位相關資料：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E4%B8%8A%E6%9E%97-2%E5%BA%A7-by62352878-3-hk
查詢電話：9578 2306 (利嘉閣地產 蔣小姐)

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