有樓睇｜(多相)大坑半山上林套三房戶 每日被翠綠山巒環抱

大坑向有「銅鑼灣後花園」的稱號，而大坑道位置較高，四周環境清靜，屬中產住宅地段。其中樓齡有13年、由兩座住宅物業組成的上林，因背靠渣甸山翠綠山巒，前望遼闊維港海景，居住環境相當寧靜怡人。現時該處有一個全山景套三房戶放售，全屋景觀均為翠綠山景，恍如居住在郊外，但只要一下樓，步行約15分鐘便可到達港鐵天后站，加上鄰近勵德邨，日常交通和生活配套都方便，堪稱靜中帶旺的地段。
連車位放盤 裝修新淨實用
上述放盤為上林2座中層C室，實用面積788方呎，間隔屬三房套戶連工人房，連車位叫價2,150萬元，平均實用呎價27,284元。單位最大賣點之一是景觀，大廳設有露台，窗外是全翠綠山巒景致，而三個睡房亦同樣是滿眼青草山景，全面被群山包圍。此外，單位裝修亦頗新淨，設計簡約實用兼用料不俗，只需稍作翻新便可入住。
放盤單位資料
物業名稱：上林
地址：大坑道11號
發展商：置地
樓齡：13年
放盤單位：2座中層C室 (物業編號：BY62352878)
叫價：2,150萬元 (連車位)
實用面積：788方呎 / @27,284元
建築面積：1,032方呎 / @20,833元
間隔：三房連工人房 (1套房)
單位相關資料：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E4%B8%8A%E6%9E%97-2%E5%BA%A7-by62352878-3-hk
查詢電話：9578 2306 (利嘉閣地產 蔣小姐)