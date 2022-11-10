有樓睇｜(多相)大埔單幢樓粵發大廈 改則新裝四房罕放租

無論是買樓定租樓，不少人會選擇樓齡較新、擁有住客會所，一落樓就有超市、各類商店及食肆的住宅屋苑。位於大埔舊墟的單幢樓粵發大廈，屬傳統舊式單幢商住物業，樓下有不少購物及飲食店舖，距離港鐵太和站亦只需約10分鐘步程。大廈的單位與一般舊樓一樣，實用率高，以是次介紹的放租單位為例，實用面積有603方呎，原則三房間隔，經改動後變成四房戶，而且租金低，不用15,000元租住四房單位，非常適合大家庭，或是需要較多房間作收納用途的人士租用。

全屋大翻新 一開二變四房

放租單位為粵發大廈低層B室，實用面積603方呎，叫租14,500元，平均呎租約24元。原裝間隔為三房兩廳，現改為四房，即是將其中一個睡房一開二，分間出兩個小睡房，雖然面積略為狹小，但兩房仍各有窗戶，不致於太狹小侷促，代理更表示，此盤間隔非常實用，雖然是改則四房，但仍屬區內罕有放租的大單位。另外，單位大廳略呈長方形，面積相當寬敞，間隔見使易用，景觀則以開揚樓景為主，室內頗為光猛。至於沒有被改動的主人房和另一間睡房，面積闊落，並各自設有兩扇窗，空氣流通之餘，採光度亦高，是現時一般新樓或大型屋苑單位沒有的間隔設計，空間感較為充裕。值得一提是，單位全屋經過翻新，只需添置傢俱即可入住。