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地產
2022-11-10 18:15:00

有樓睇｜(多相)大埔單幢樓粵發大廈 改則新裝四房罕放租

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長方形開則大廳，四正闊落。

長方形開則大廳，四正闊落。

無論是買樓定租樓，不少人會選擇樓齡較新、擁有住客會所，一落樓就有超市、各類商店及食肆的住宅屋苑。位於大埔舊墟的單幢樓粵發大廈，屬傳統舊式單幢商住物業，樓下有不少購物及飲食店舖，距離港鐵太和站亦只需約10分鐘步程。大廈的單位與一般舊樓一樣，實用率高，以是次介紹的放租單位為例，實用面積有603方呎，原則三房間隔，經改動後變成四房戶，而且租金低，不用15,000元租住四房單位，非常適合大家庭，或是需要較多房間作收納用途的人士租用。

主人房窗大兼空間闊落。 全屋面積第2大的睡房，設有兩邊窗戶，間隔闊落實用。 另一個分間出來的睡房面積較闊落。 四房中最細小、被一開二分間出來的一間睡房，面積狹長但不算侷促。 全新的組合廚櫃，有充裕空間擺放洗衣機。 浴室全面翻新過，面積也不細小。 單位以樓景為主，尚算開揚。 位於大埔舊墟的單幢樓粵發大廈，樓齡有逾34年，外貌算新淨。(網上截圖)

全屋大翻新 一開二變四房

放租單位為粵發大廈低層B室，實用面積603方呎，叫租14,500元，平均呎租約24元。原裝間隔為三房兩廳，現改為四房，即是將其中一個睡房一開二，分間出兩個小睡房，雖然面積略為狹小，但兩房仍各有窗戶，不致於太狹小侷促，代理更表示，此盤間隔非常實用，雖然是改則四房，但仍屬區內罕有放租的大單位。另外，單位大廳略呈長方形，面積相當寬敞，間隔見使易用，景觀則以開揚樓景為主，室內頗為光猛。至於沒有被改動的主人房和另一間睡房，面積闊落，並各自設有兩扇窗，空氣流通之餘，採光度亦高，是現時一般新樓或大型屋苑單位沒有的間隔設計，空間感較為充裕。值得一提是，單位全屋經過翻新，只需添置傢俱即可入住。

放租單位資料

物業名稱：粵發大廈

地址：大埔舊墟直街9

樓齡：34

放盤單位：低層B室（物業編號：T026812

叫租：14,500

實用面積：603方呎 / @24

建築面積：808方呎 / @17.9

間隔：四房

單位相關資料：www.century21yutin.com/special_prop_detail.php?ref=4118083&cid=T026812

查詢電話：6093 6062（世紀21宇田地產 Danny Lo

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