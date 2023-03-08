有樓睇｜(多相)大埔墟36年單幢樓 高實用企裝三房罕放

港鐵大埔墟站一帶住宅物業，向以交通和生活配套完善見稱，其中距離該站約7分鐘步程的單幢樓美楓大廈，樓齡雖已有36年，但旺中帶靜的居住環境，以及有八成的高實用率，仍具有一定吸引力。目前該廈有一個中層三房單位放盤，附有企理雅緻裝修，呎價約1萬元水平，屬上車之選。

用家主導 罕有放盤

上述放盤為美楓大廈中層D室，實用面積590方呎，採三房間隔，叫價628萬元，折合每呎售價10,644元。單位最大賣點之一是實用，全屋間隔方正分明，廳大房大，屬無窗台設計，窗多兼且大，室內光線頗為充足；加上裝修雅緻新淨，以白色和灰色為主調，營造出簡約舒服的居家氛圍。

由於美楓大廈全幢只有40個單位，伙數不多，又以用家主導，故向來少有放盤和成交。翻查資料，該廈對一次錄得成交已經是2021年4月，屬於低層A室，實用面積629方呎，當時成交價為660萬元，呎價10,493元。