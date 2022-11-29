有樓睇｜(多相)太古城罕放連天台特色戶 附按摩浴池 chill住浸浴

港島區指標屋苑之一的太古城近月樓價連翻下調，業主減價沽貨不斷，但貴為知名藍籌屋苑，始終具有一定吸引力，尤其是市場罕有的特色單位。是次介紹的太古城放盤單位屬連天台特色戶，擁極高實用率的改則套三房間隔，天台更設有按摩浴池，可以一邊浸浴、同時享受日光浴，感覺一定好chill！

近九成實用率 改則後更見使

上述放盤單位為太古城金殿台元宮閣(21座)高層D室連天台，單位實用面積702方呎，天台面積則逾600方呎，叫價1,650萬元，平均實用呎價23,504元。單位原裝為三房一廁，現改為三房連套房及開放式廚房設計；由於單位實用率高達88%，故改則為更顯寬敞實用，尤其是大廳和廚房，將廚房改為開放式設計後，與客飯廳有連為一體的視覺效果，令空間變得更為闊落舒適。至於睡房，主人套房間隔闊落，採多窗設計，室內光線充足兼空氣流通，而另外兩個睡房間隔亦四正實用，沒有狹小侷促感。

單位另一賣點是附設天台，偌大的天台牆身鋪有雅緻磚牆及地板，其中一個角落更設有按摩浴池，可以隨時隨地享受露天浸浴，相當寫意自在。值得一提是，單位現連租約放盤，每月租金32,000元，回報率約有2.3厘。