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地產
2022-11-29 18:30:00

有樓睇｜(多相)太古城罕放連天台特色戶 附按摩浴池 chill住浸浴

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開放式廚房間隔闊落，設有高身餐枱椅，實用美觀。

開放式廚房間隔闊落，設有高身餐枱椅，實用美觀。

港島區指標屋苑之一的太古城近月樓價連翻下調，業主減價沽貨不斷，但貴為知名藍籌屋苑，始終具有一定吸引力，尤其是市場罕有的特色單位。是次介紹的太古城放盤單位屬連天台特色戶，擁極高實用率的改則套三房間隔，天台更設有按摩浴池，可以一邊浸浴、同時享受日光浴，感覺一定好chill

客廳光猛開揚，以樓景為主。 廚房改為開放式後，空間即時大增，更顯實用。 天台面積有逾600方呎，附有雅緻裝修，以及一個按摩浴池。 天台面積有逾600方呎。 主人套房間隔寬敞，窗戶亦多。 單位原裝只有三房一廁，現改為套三房間隔。 主人套房的浴室採透明玻璃設計，視覺空間感大增。 另外兩間睡房面積也不細少，相當實用。 另外兩間睡房面積也不細少，相當實用。 單位以樓景為主，可望部分山景，景觀尚算開揚。 單位平面圖。 現連租約放盤的頂層連天台特色單位，位於太古城金殿台元宮閣。

近九成實用率 改則後更見使

上述放盤單位為太古城金殿台元宮閣(21)高層D室連天台，單位實用面積702方呎，天台面積則逾600方呎，叫價1,650萬元，平均實用呎價23,504元。單位原裝為三房一廁，現改為三房連套房及開放式廚房設計；由於單位實用率高達88%，故改則為更顯寬敞實用，尤其是大廳和廚房，將廚房改為開放式設計後，與客飯廳有連為一體的視覺效果，令空間變得更為闊落舒適。至於睡房，主人套房間隔闊落，採多窗設計，室內光線充足兼空氣流通，而另外兩個睡房間隔亦四正實用，沒有狹小侷促感。
單位另一賣點是附設天台，偌大的天台牆身鋪有雅緻磚牆及地板，其中一個角落更設有按摩浴池，可以隨時隨地享受露天浸浴，相當寫意自在。值得一提是，單位現連租約放盤，每月租金32,000元，回報率約有2.3厘。

放盤單位資料

物業名稱：太古城

地址：鰂魚涌太古城道20

發展商：太古

樓齡：43

放盤單位：金殿台元宮閣(21)高層D室連天台 (物業編號：DAC429)

叫價：1,650萬元 (連租約32,000萬元)

實用面積：702方呎 / @ 23,504

建築面積：800方呎 / @ 20,625

間隔：三房 (1套房)

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查詢電話：6676 1563 (中原地產 莊先生)

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