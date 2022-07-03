有樓睇｜(多相)夾屋晴碧花園靚裝三房叫價940萬 實用高 擁棕櫚樹景

位於大型藍籌屋苑沙田第一城旁的晴碧花園，是由房協發展的「夾心階層住屋計劃」屋苑，位置毗鄰港鐵第一城站，交通和生活配套設施均完善。屋苑以三房大單位為主，實用率亦高，樓齡雖有23年但保養得宜，加上設有會所，對用家而言，各方面質素都不俗。

低層無損綠化視野

晴碧花園共由兩座住宅大樓組成，單位實用面積介乎471至679方呎。推介的放盤單位為1座低層B室，實用面積611方呎，建築面積796方呎，屬三房套戶間隔，叫價940萬元，平均實用呎價15,384元。由於屋苑地下大堂樓底高，而住宅樓層下亦設有一個3層高停車場，就算單位位於低層，視野也不會太低；加上屋苑興建時以棕櫚樹為設計主題，四周種有不少棕櫚樹和植物來綠化，故低層單位的景觀亦算清幽。

此外，晴碧花園戶型主要為兩房及三房，當中三房單位為套房設計，實用率有近八成，以間隔四正實用見稱。中原地產沙田豪宅大圍站盛薈第一分行A組高級分行經理林兆東表示，上述放盤單位價格雖比市場價高一點，不屬筍盤，但裝修簇新，可為買家省卻大筆裝修費。而現時屋苑放盤約只有10個，平均實用呎價叫價約16,000元。