熱門搜尋:
C觀點 回歸25周年 疫苗通行證 故宮文化博物館 消費券2022 報稅 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
地產
2022-07-03 18:12:29

有樓睇｜(多相)夾屋晴碧花園靚裝三房叫價940萬 實用高 擁棕櫚樹景

分享：
主人套房設有大地台，收納空間非常充裕，景觀以屋苑旁的學校景及棕櫚樹景為主。

主人套房設有大地台，收納空間非常充裕，景觀以屋苑旁的學校景及棕櫚樹景為主。

位於大型藍籌屋苑沙田第一城旁的晴碧花園，是由房協發展的「夾心階層住屋計劃」屋苑，位置毗鄰港鐵第一城站，交通和生活配套設施均完善。屋苑以三房大單位為主，實用率亦高，樓齡雖有23年但保養得宜，加上設有會所，對用家而言，各方面質素都不俗。

晴碧花園樓齡有23年，外牆保養得宜，新淨吸引。 房間間隔四正實用，窗外以棕櫚樹景、學校景和遠樓景為主，環境清靜舒適。 其中一個睡房設有特別訂製的碌架床，部分床身伸延至窗台，偷出窗台空間來使用，增加房間實用度。 主人套房浴室為企缸設計，尚算新淨整潔。 單位以淺木色為主調的，裝修十分新淨，新買家可省卻不少裝修費。 大廳略呈L型，闊落實用。 飯廳空間充足，牆身裝有一列吊櫃，美觀實用。 廚房空間充足，能擺放大型洗衣機，廚櫃亦相當新淨不殘舊。 雲石浴室裝修企型整潔。

低層無損綠化視野

晴碧花園共由兩座住宅大樓組成，單位實用面積介乎471679方呎。推介的放盤單位為1座低層B室，實用面積611方呎，建築面積796方呎，屬三房套戶間隔，叫價940萬元，平均實用呎價15,384元。由於屋苑地下大堂樓底高，而住宅樓層下亦設有一個3層高停車場，就算單位位於低層，視野也不會太低；加上屋苑興建時以棕櫚樹為設計主題，四周種有不少棕櫚樹和植物來綠化，故低層單位的景觀亦算清幽。

此外，晴碧花園戶型主要為兩房及三房，當中三房單位為套房設計，實用率有近八成，以間隔四正實用見稱。中原地產沙田豪宅大圍站盛薈第一分行A組高級分行經理林兆東表示，上述放盤單位價格雖比市場價高一點，不屬筍盤，但裝修簇新，可為買家省卻大筆裝修費。而現時屋苑放盤約只有10個，平均實用呎價叫價約16,000元。

放盤單位資料

物業名稱：晴碧花園

地址：沙田得怡街6

發展商：香港房屋協會

樓齡：23

放盤單位：1座低層B

叫價：940萬元（參考市值租金約22,000元）

實用面積：611方呎

建築面積：796方呎

間隔：三房（1套房）

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E6%99%B4%E7%A2%A7%E8%8A%B1%E5%9C%92-1%E5%BA%A7_EVC926?theme=buy

查詢電話：6055 0329（中原地產 林先生）

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受