有樓睇｜(多相) 富強苑極高層球場景三房低水放盤 綠表價548萬

港鐵樂富站一帶以公屋及居屋為主，是一個交通便利和日常生活配套設施完善的地區，當中富強苑是最近港鐵站的居屋屋苑之一，地利位置優越。現時富強苑有一個極高層單位放盤，綠表市場價548萬元放售，叫價比市價低約2%，屬低水入市首選。

屬最大呎數單位 實用高 景開揚 放盤單位為富強苑D座富和閣極高層4室，建築面積：737方呎，實用面積577方呎，三房間隔，屬屋苑最大呎數單位，現時叫價548萬元(綠表價)，平均實用呎價9,497元。單位座向北方，面向廣播道一帶，景觀望開揚球場景、樓景和山景。雖然單位裝修普通，但優勝之處是間隔非常實用闊落，寬敞的L型大廳能清晰劃分客廳和飯廳，房間間隔亦闊大、採光度高；廚房和浴室空間亦足，沒有狹窄感覺，實用性極高，對大家庭來說，間隔可謂見使好用。