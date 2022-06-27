有樓睇｜(多相) 富強苑極高層球場景三房低水放盤 綠表價548萬

港鐵樂富站一帶以公屋及居屋為主，是一個交通便利和日常生活配套設施完善的地區，當中富強苑是最近港鐵站的居屋屋苑之一，地利位置優越。現時富強苑有一個極高層單位放盤，綠表市場價548萬元放售，叫價比市價低約2%，屬低水入市首選。
屬最大呎數單位 實用高 景開揚
放盤單位為富強苑D座富和閣極高層4室，建築面積：737方呎，實用面積577方呎，三房間隔，屬屋苑最大呎數單位，現時叫價548萬元(綠表價)，平均實用呎價9,497元。單位座向北方，面向廣播道一帶，景觀望開揚球場景、樓景和山景。雖然單位裝修普通，但優勝之處是間隔非常實用闊落，寬敞的L型大廳能清晰劃分客廳和飯廳，房間間隔亦闊大、採光度高；廚房和浴室空間亦足，沒有狹窄感覺，實用性極高，對大家庭來說，間隔可謂見使好用。
比同類盤平 料易獲承接
世紀21富山地產鑽石山分行客戶經理殷煥根表示，上述單位叫價比市價低約2%，同類單位成交價為560萬至570萬元。他指出，分行新近促成一個高層單位，實用面積574方呎，成交價608萬元，平均呎價達10,592元，可見上述放盤低水，料短期內可獲承接。現時富強苑綠表放盤單位約有6至7個，最平入場費為實用面積401方呎細單位，叫價450萬元。
放盤單位資料
物業名稱：富強苑
地址：樂富富美街8號
發展商：房委會
樓齡：27年
放盤單位：D座富和閣極高層4室
叫價：548萬元（綠表價）
實用面積：577方呎
建築面積：737方呎
間隔：三房
網址：http://www.hilltopland.com.hk/property_detail.php?ref=B9202457&cid=136992&offset=30&page=4&sort=&saleType=1&dcode=ALL&propType=&bname=%E5%AF%8C%E5%BC%B7%E8%8B%91&sizeType1=&sizeType2=&priceType1=&priceType2=&rentType1=&rentType2=&bedroom1=&bedroom2=&bathroom1=&bathroom2=&carpark1=&carpark2=&greenform=0
查詢電話：6601 4498（世紀21富山地產 殷先生）