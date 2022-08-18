有樓睇｜(多相)富澤花園改則兩房套 實用高夠闊落 配備繽紛新裝

北角富澤花園位在港鐵炮台山站之上，位置猶如鐵路上蓋物業，步行往港鐵站只需約3分鐘，日常出入非常便捷。屋苑其中一個賣點是單位實用率高，有逾八成實用率，而是次介紹的放盤單位，由原則三房套改為兩房套間隔，空間更顯闊落，名副其實是廳大房大格局，而且全屋裝修新淨，可以慳返一大筆裝修費！

將走廊位納入睡房 空間更闊大 放盤單位為富澤花園富嘉閣中層B室，建築面積802方呎，實用面積有663方呎，原為三房套戶，現改為兩房套間隔，叫價1,130萬元，平均實用呎價17,044元。單位原則為三房套戶，現改為兩個大房，包括主人套房，以及採類似半開放式設計的小朋友睡房連書房。由於單位原則是三房及有走廊位，改則兩房後走廊空間納入小朋友房內，變相令房間面積大增，更顯寬敞實用；加上單位有高達82%的實用率，實用見使度較近年很多新落成物業為高。