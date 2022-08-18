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地產
2022-08-18 18:50:08

有樓睇｜(多相)富澤花園改則兩房套 實用高夠闊落 配備繽紛新裝

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單位大廳以長方形開則，面積闊落，中間以一幅小小的螢光黃色牆壁點綴，增添幾分活潑感覺，而半開放式設計廚房亦增加空間感。

單位大廳以長方形開則，面積闊落，中間以一幅小小的螢光黃色牆壁點綴，增添幾分活潑感覺，而半開放式設計廚房亦增加空間感。

北角富澤花園位在港鐵炮台山站之上，位置猶如鐵路上蓋物業，步行往港鐵站只需約3分鐘，日常出入非常便捷。屋苑其中一個賣點是單位實用率高，有逾八成實用率，而是次介紹的放盤單位，由原則三房套改為兩房套間隔，空間更顯闊落，名副其實是廳大房大格局，而且全屋裝修新淨，可以慳返一大筆裝修費！

單位大廳以長方形開則，面積闊落，中間以一幅小小的螢光黃色牆壁點綴，增添幾分活潑感覺，而半開放式設計廚房亦增加空間感。 大廳間隔分明，設有不少吊櫃和梗櫃，收納空間多。 小朋友睡房連書房呈L型設計，粉藍色的牆身增添幾分童趣；主人房加設地台，收納空間大為提升。 小朋友房間其中一幅牆壁改為黑板，方便學習。 小朋友睡房有點像半開放式設計，因為原則三房時是有走廊，改則兩房後走廊空間被納入房間內，令空間大增兼顯實用。 小朋友睡房有一列窗戶，光線充裕，且空氣流通。 主人套房設有地台，並有特別訂製的梳裝枱和書櫃，裝修和傢俱均簡約實用。 主人套房浴室以黑色為主調，裝修新淨潔淨。 廚櫃簇新實用，櫃桶數量亦多。 客廁裝修整潔闊落。 單位原則平面圖。

將走廊位納入睡房 空間更闊大

放盤單位為富澤花園富嘉閣中層B室，建築面積802方呎，實用面積有663方呎，原為三房套戶，現改為兩房套間隔，叫價1,130萬元，平均實用呎價17,044元。單位原則為三房套戶，現改為兩個大房，包括主人套房，以及採類似半開放式設計的小朋友睡房連書房。由於單位原則是三房及有走廊位，改則兩房後走廊空間納入小朋友房內，變相令房間面積大增，更顯寬敞實用；加上單位有高達82%的實用率，實用見使度較近年很多新落成物業為高。

裝修新淨 鮮色牆身點綴添活潑

此外，全屋裝修相當新淨，業主特別用上多種鮮艷顏色點綴牆身，增添活潑繽紛的感覺，而小朋友房間的其中一幅牆更改作黑板用途，方便小朋友學習，特別適合親子家庭入手。

放盤單位資料：

物業名稱：富澤花園

地址：北角炮台山道32

發展商：港燈、嘉宏國際、聯邦地產、長實

樓齡：39

放盤單位：富嘉閣中層B室（物業編號：BE50626943

叫價：1,130萬元

實用面積：663方呎/@17,044

建築面積：802方呎/@14,090

間隔：兩房（1套房）

VR睇樓：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E5%8C%97%E8%A7%92%E5%8D%8A%E5%B1%B1-hma-%E5%AF%8C%E6%BE%A4%E8%8A%B1%E5%9C%92-%E5%AF%8C%E5%98%89%E9%96%A3-be50626943-3-hk

查詢電話：6488 2351（利嘉閣地產 黃先生）

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