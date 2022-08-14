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地產
2022-08-14 18:31:35

有樓睇｜(多相)居屋鳳禮苑超新靚裝三房即買即住 九成按揭首期50萬上車

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L型開則大廳間隔闊落分明，擺放主要大型傢俬後，仍有不少空間可使用。

L型開則大廳間隔闊落分明，擺放主要大型傢俬後，仍有不少空間可使用。

近月樓價下調，不少上車人士抓緊機會入市。位於鑽石山的居屋屋苑鳳禮苑，近日有一個簡約靚裝三房單位放盤，連水電喉管都已更換，可以即買即住，為綠表上車客節省昂貴裝修費，而且單位仍在房屋署擔保年期內，亦可做九成按揭兼免壓力測試，即是首期只需約50萬元便可上車做業主！

客廳以樓景為主，尚算開揚。 單位有一個細長玄關，有足夠空間擺放靠牆櫃及吊櫃，增加收納空間。 長方形廚房連小露台，入廚空間充裕，而小露台可作收納及晾曬衣物用途。 其中一個睡房附有梗櫃及大衣櫃，新淨實用。 四正實用的睡房。 睡房方正好使。 透明玻璃企缸設計的浴室，不是黑廁，可時刻保持通爽。 居屋鳳禮苑採新十字型設計，一梯10伙，放盤單位為6室。

裝修簡約新淨 間隔分明實用

放盤單位為鳳禮苑B座鳳欣閣中層6室，實用面積559方呎，採三房兩廳間隔，現以綠表價叫價508萬元，平均呎價9,088元。單位客飯廳間隔分明寬敞，梗廚設計連小露台，方便作儲物及晾曬衣服之用；單位睡房間隔亦四正實用，而且整體裝修保養得宜，全屋水電喉管均已更換，幾近可即買即入住。此外，屋苑距離港鐵鑽石山站只需8分鐘步程，經屯馬綫及沙中綫可直達港島及新界各區，日常出入便利。屋苑附近有鳳德商場、銀鳳樓商場和斑鳳樓商場多個領展旗下商場，其中鳳德商場地下更設有空調街市，日常購物和飲食都方便。

可造九成按揭兼免壓力測試

世紀21富山地產鑽石山分行客戶經理殷煥根表示，上述單位首次出售日期為199712月，仍在房屋署擔保年期內，並且可承造九成按揭，同時免壓力測試，再加上單位裝修非常新淨，裡裡外外都經過翻新，新買家不需花大額裝修，故特別適合銀根不太充裕的綠表上車客人入市。

放盤單位資料

物業名稱：鳳禮苑

地址：鑽石山鳳禮道8

發展商：房委會

樓齡：24

放盤單位：B座鳳欣閣中層6室（物業編號：R097475

叫價：508萬元（綠表價）

實用面積：559方呎/@9,088

建築面積：704方呎/@7,216

間隔：三房兩廳

單位相關資料：https://www.youtube.com/watch?v=slLdwj6wLbA

查詢電話：6601 4498（世紀21富山地產 殷先生）

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