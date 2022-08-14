有樓睇｜(多相)居屋鳳禮苑超新靚裝三房即買即住 九成按揭首期50萬上車

近月樓價下調，不少上車人士抓緊機會入市。位於鑽石山的居屋屋苑鳳禮苑，近日有一個簡約靚裝三房單位放盤，連水電喉管都已更換，可以即買即住，為綠表上車客節省昂貴裝修費，而且單位仍在房屋署擔保年期內，亦可做九成按揭兼免壓力測試，即是首期只需約50萬元便可上車做業主！

裝修簡約新淨 間隔分明實用 放盤單位為鳳禮苑B座鳳欣閣中層6室，實用面積559方呎，採三房兩廳間隔，現以綠表價叫價508萬元，平均呎價9,088元。單位客飯廳間隔分明寬敞，梗廚設計連小露台，方便作儲物及晾曬衣服之用；單位睡房間隔亦四正實用，而且整體裝修保養得宜，全屋水電喉管均已更換，幾近可即買即入住。此外，屋苑距離港鐵鑽石山站只需8分鐘步程，經屯馬綫及沙中綫可直達港島及新界各區，日常出入便利。屋苑附近有鳳德商場、銀鳳樓商場和斑鳳樓商場多個領展旗下商場，其中鳳德商場地下更設有空調街市，日常購物和飲食都方便。