有樓睇｜(多相)居屋鳳禮苑超新靚裝三房即買即住 九成按揭首期50萬上車

近月樓價下調，不少上車人士抓緊機會入市。位於鑽石山的居屋屋苑鳳禮苑，近日有一個簡約靚裝三房單位放盤，連水電喉管都已更換，可以即買即住，為綠表上車客節省昂貴裝修費，而且單位仍在房屋署擔保年期內，亦可做九成按揭兼免壓力測試，即是首期只需約50萬元便可上車做業主！
裝修簡約新淨 間隔分明實用
放盤單位為鳳禮苑B座鳳欣閣中層6室，實用面積559方呎，採三房兩廳間隔，現以綠表價叫價508萬元，平均呎價9,088元。單位客飯廳間隔分明寬敞，梗廚設計連小露台，方便作儲物及晾曬衣服之用；單位睡房間隔亦四正實用，而且整體裝修保養得宜，全屋水電喉管均已更換，幾近可即買即入住。此外，屋苑距離港鐵鑽石山站只需8分鐘步程，經屯馬綫及沙中綫可直達港島及新界各區，日常出入便利。屋苑附近有鳳德商場、銀鳳樓商場和斑鳳樓商場多個領展旗下商場，其中鳳德商場地下更設有空調街市，日常購物和飲食都方便。
可造九成按揭兼免壓力測試
世紀21富山地產鑽石山分行客戶經理殷煥根表示，上述單位首次出售日期為1997年12月，仍在房屋署擔保年期內，並且可承造九成按揭，同時免壓力測試，再加上單位裝修非常新淨，裡裡外外都經過翻新，新買家不需花大額裝修，故特別適合銀根不太充裕的綠表上車客人入市。
放盤單位資料
物業名稱：鳳禮苑
地址：鑽石山鳳禮道8號
發展商：房委會
樓齡：24年
放盤單位：B座鳳欣閣中層6室（物業編號：R097475）
叫價：508萬元（綠表價）
實用面積：559方呎/@9,088元
建築面積：704方呎/@7,216元
間隔：三房兩廳
單位相關資料：https://www.youtube.com/watch?v=slLdwj6wLbA
查詢電話：6601 4498（世紀21富山地產 殷先生）