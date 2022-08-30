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地產
2022-08-30 19:09:48

有樓睇｜(多相)居高臨下 無遮擋市景殺食 Sky Garden高層三房同呎叫價最平

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單位有居高臨下之勢，將太子花墟、九龍塘及九龍西一帶景觀盡入眼簾。

單位有居高臨下之勢，將太子花墟、九龍塘及九龍西一帶景觀盡入眼簾。

九龍單幢物業Sky Garden，屬交通便利的豪宅盤，距離港鐵太子站只需約10分鐘步程。由於屋苑的基座已造高，故低層單位亦可享開揚景觀，而是次介紹的放盤單位位於高層，有居高臨下之勢，不單望無遮擋遼闊市景，整體裝修簇新有格調，叫價亦屬同呎放盤中最平。

長方形大廳以灰和黑色牆身，配淺啡色地板，營造簡約型格的氛圍。 大廳窗戶闊大，令室內採光度極高。 單位裝修簇新，大門旁有一個小小的不規則玄關。 主人套房設有收納地台，而睡床與窗台接近同一水平線，躺下時能將窗外美景盡收眼底。 其中一個睡房亦設有地台，景觀同樣開揚遼闊。 闊大的廚房以灰和黑色為主調，用色型格統一。 浴室裝修保養新淨，以黑和啡色為主調。 單位平面圖。

裝修型格簡約 遼闊市景超開揚

上述放盤單位為Sky Garden高層C室，實用面積739方呎，採三房套戶設計，叫價1,700萬元，平均實用呎價23,004元。單位裝修走簡約型格路線，以灰、黑和淺啡色為主調，屬耐看實用的裝修風格，加上樓底特高，間隔實用分明，整體感覺寬落舒適。而最重要是單位景觀非常優質，座向西北方，面向太子花墟和九龍塘一帶低密度豪宅，以及眺望九龍西一帶遠景，景觀十分遼闊開揚，有居高臨下的氣勢。

伙數不多 現放盤僅7

中原地產九龍豪宅天鑄A組分行經理許振威表示，由於Sky Garden是單幢物業，全幢伙數僅113個，就算在旺市，年內成交宗數亦僅得一至兩宗。現時屋苑放盤量約有7個，上述放盤屬不連車位出售，算是同呎放盤中叫價較平；而最平入場單位為中層B室，實用面積610方呎，連車位叫價1,600萬元，折合呎價為26,230元。

放盤單位資料

物業名稱：Sky Garden

地址：何文田太子道西223

發展商：一志置業

樓齡：18

放盤單位：高層C

叫價：1,700萬元（參考市值租金30,00031,000元）

實用面積：739方呎/@23,004

建築面積：1,005方呎/@16,915

間隔：三房（1套房）

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/Sky-Garden_MGR865?theme=buy

查詢電話：9046 0140（中原地產 許先生）

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