有樓睇｜(多相)居高臨下 無遮擋市景殺食 Sky Garden高層三房同呎叫價最平

九龍單幢物業Sky Garden，屬交通便利的豪宅盤，距離港鐵太子站只需約10分鐘步程。由於屋苑的基座已造高，故低層單位亦可享開揚景觀，而是次介紹的放盤單位位於高層，有居高臨下之勢，不單望無遮擋遼闊市景，整體裝修簇新有格調，叫價亦屬同呎放盤中最平。

裝修型格簡約 遼闊市景超開揚 上述放盤單位為Sky Garden高層C室，實用面積739方呎，採三房套戶設計，叫價1,700萬元，平均實用呎價23,004元。單位裝修走簡約型格路線，以灰、黑和淺啡色為主調，屬耐看實用的裝修風格，加上樓底特高，間隔實用分明，整體感覺寬落舒適。而最重要是單位景觀非常優質，座向西北方，面向太子花墟和九龍塘一帶低密度豪宅，以及眺望九龍西一帶遠景，景觀十分遼闊開揚，有居高臨下的氣勢。

伙數不多 現放盤僅 7 個 中原地產九龍豪宅天鑄A組分行經理許振威表示，由於Sky Garden是單幢物業，全幢伙數僅113個，就算在旺市，年內成交宗數亦僅得一至兩宗。現時屋苑放盤量約有7個，上述放盤屬不連車位出售，算是同呎放盤中叫價較平；而最平入場單位為中層B室，實用面積610方呎，連車位叫價1,600萬元，折合呎價為26,230元。