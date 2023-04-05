有樓睇｜(多相)屯門大興花園兩房連天台特色戶罕放 呎價1.35萬

特色單位一般是指連天台、連平台、複式戶或是相連單位。位於屯門北的大興花園，位置鄰近港鐵屯門站，向以交通方便見稱，屋苑分兩期發展，共由15座物業組成，當中有32間是連天台的特色戶，因數量不多，放盤量亦少，而新近1期有一個兩房連天台單位放售，並附有新淨企理裝修，屬市場罕有優質選擇。

實用率近八成 裝修企理

上述放盤單位為大興花園1期高層連天台特色戶，單位實用面積428方呎，採兩房間隔，叫價580萬元，平均呎價13,551元。屋苑其中賣點是間隔實用，擁有近八成實用率，從代理提供的相片可見，放盤單位間隔見使及容易擺位，大廳和房間均四四正正，裝修亦算新淨企理；天台則鋪有地板，並加建了圍欄和帳篷，裝修不算新，但勝在實用。此外，單位廚房改為開放式設計，增加了大廳的空間感，間隔更顯闊落實用。至於景觀，雖以樓景為主，但樓與樓之間距離不太近，仍開揚通爽。