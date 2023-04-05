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2023-04-05 18:45:00

有樓睇｜(多相)屯門大興花園兩房連天台特色戶罕放 呎價1.35萬

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屯門大興花園鄰近市中心及港鐵站，位置屬靜中帶旺。(資料圖片)

屯門大興花園鄰近市中心及港鐵站，位置屬靜中帶旺。(資料圖片)

特色單位一般是指連天台、連平台、複式戶或是相連單位。位於屯門北的大興花園，位置鄰近港鐵屯門站，向以交通方便見稱，屋苑分兩期發展，共由15座物業組成，當中有32間是連天台的特色戶，因數量不多，放盤量亦少，而新近1期有一個兩房連天台單位放售，並附有新淨企理裝修，屬市場罕有優質選擇。

客廳光猛舒服，景觀雖以樓景為主，但視野開揚。 天台面積不細小，提供寧靜的私人空間。 其中一個睡房裝修簡約雅緻，相當實用。 房間間隔四正，實用度高。 單位廚房採開放式設計，裝修實用企理。 企缸設計的浴室，整潔企理。

實用率近八成 裝修企理

上述放盤單位為大興花園1期高層連天台特色戶，單位實用面積428方呎，採兩房間隔，叫價580萬元，平均呎價13,551元。屋苑其中賣點是間隔實用，擁有近八成實用率，從代理提供的相片可見，放盤單位間隔見使及容易擺位，大廳和房間均四四正正，裝修亦算新淨企理；天台則鋪有地板，並加建了圍欄和帳篷，裝修不算新，但勝在實用。此外，單位廚房改為開放式設計，增加了大廳的空間感，間隔更顯闊落實用。至於景觀，雖以樓景為主，但樓與樓之間距離不太近，仍開揚通爽。

放盤單位資料

物業名稱：大興花園
地址：屯門震寰路11
發展商：大興紡織發展、恒隆
樓齡：33
放盤單位：1期高層連天台 (物業編號：AN229168)
叫價：580萬元
實用面積：428方呎 / @13,551
間隔：兩房
單位相關資料：https://www.manyw.com/details/?278846
查詢電話：2466 3322 (祥益地產 林先生)

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