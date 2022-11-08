有樓睇｜(多相)屯門恒福花園內園兩房 擁清新靚裝 市價放售

座落於屯門青山灣畔的恒福花園，前方為青山灣泳灘，四周環境優美清靜，單位景觀開揚吸引。是次介紹的放盤單位，雖然沒有海景，但以屋苑內園和毗鄰公園景為主，景致相當幽靜，而且內部裝修新淨雅緻，實用度高，叫價亦屬市價水平，是上車之選。

間隔四正 附清新靚裝 放盤單位為恒福花園5座低層A室，實用面積437方呎，兩房間隔，叫價488萬元，平均呎價11,167元。單位間隔實用，長方形開則大廳闊落易擺位，兩房為眼鏡房設計，無多餘的走廊位，實用性更高；加上擁有雅緻靚裝，大廳和主人房以清新的薄荷綠色為牆身顏色，配以白色和啡色為主調的裝潢和傢俱，設計簡約和諧。廚房和浴室則以淺啡色為主色，其中浴室企缸的一面牆身，以歐陸印花磚堆砌，為簡單的裝潢添上幾分異國情調。