有樓睇｜(多相)屯門恒福花園內園兩房 擁清新靚裝 市價放售

座落於屯門青山灣畔的恒福花園，前方為青山灣泳灘，四周環境優美清靜，單位景觀開揚吸引。是次介紹的放盤單位，雖然沒有海景，但以屋苑內園和毗鄰公園景為主，景致相當幽靜，而且內部裝修新淨雅緻，實用度高，叫價亦屬市價水平，是上車之選。
間隔四正 附清新靚裝
放盤單位為恒福花園5座低層A室，實用面積437方呎，兩房間隔，叫價488萬元，平均呎價11,167元。單位間隔實用，長方形開則大廳闊落易擺位，兩房為眼鏡房設計，無多餘的走廊位，實用性更高；加上擁有雅緻靚裝，大廳和主人房以清新的薄荷綠色為牆身顏色，配以白色和啡色為主調的裝潢和傢俱，設計簡約和諧。廚房和浴室則以淺啡色為主色，其中浴室企缸的一面牆身，以歐陸印花磚堆砌，為簡單的裝潢添上幾分異國情調。
上月同類低層造價490萬
負責代理的祥益地產翠寧分行高級區域經理黃慶德表示，單位間隔實用，整體裝修簇新，叫價亦屬市價，同類型單位造價參考在上月成交的2座低層H室，成交價490萬元，而上述放盤樓層更高兼附靚裝，料具承接力。位於屯門南的恒福花園，位置及配套完善齊全，屋苑樓下設有商場、輕鐵站、和巴士站，亦設有自家商場，鄰近的三聖邨和兆麟苑等亦有齊各種生活配套，其中三聖邨便以海鮮聞名，日常出入和購物都十分便捷。另外，屋苑設有住客會所，設施包括泳池、健身室、網球場和緩步徑等，而附近也有不少運動場所及休憩公園，定能滿足愛健康和愛運動人士之需要。
放盤單位資料
物業名稱：恒福花園
地址：屯門青山公路333號青山灣段
發展商：恆隆、港鐵
樓齡：29年
放盤單位：5座低層A室（物業編號：AN231833）
叫價：488萬元
實用面積：437方呎 / @11,167元
建築面積：554方呎 / @8,809元
間隔：兩房
單位相關資料：https://www.manyw.com/details/?275386
查詢電話：2404 6699（祥益地產 黃先生）