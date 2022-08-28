有樓睇｜(多相)市區半山居屋翠竹花園 實用兩房移民盤 見票即減

黃大仙翠竹花園是由私人發展商參建的居屋，由14座住宅大廈組成。雖然屋苑位置較「吊腳」，但位處獅子山下，出名環境清靜兼空氣好，並且以實用高見稱。現時屋苑有一個中層兩房單位放盤，業主因為移民，故價錢有得傾，代理更揚言如買家帶票洽購，價錢絕對有驚喜！
廳房四正闊落 景觀開揚
上述放盤為翠竹花園7座中層K室，實用面積484方呎，叫價500萬元(已補地價)，平均實用呎價10,330元。單位為兩房間隔，因實用率高，廳和房間均闊落見使，裝修不算新淨但企理，部分裝修可保留使用。景觀方面，單位座北望樓景及山景，環境清幽怡人。
市價放盤 價錢有得傾
世紀21富山地產鑽石山分行客戶經理殷煥根表示，單位叫價屬市價放盤，但因為業主移民，價錢有得傾，並且「有票有驚喜」。而本月截至26日，翠竹花園暫錄約5宗成交，其中9座15樓K室早前易手，與上述放盤同呎同則，成交價480萬元，實用呎價9,917元。現時屋苑兩房放盤量約有20個，實用面積約430至484方呎，叫價由450萬至545萬(已補地價)不等。
放盤單位資料
物業名稱：翠竹花園
地址：黃大仙翠竹街8號
發展商：房委會
樓齡：33年
放盤單位：7座中層K室（物業編號：W093313）
叫價：500萬元（已補地價）
實用面積：484方呎/@10,331元
建築面積：540方呎/@9,259元
間隔：兩房
單位相關資料：http://www.hilltopland.com.hk/property_detail.php?ref=B9344198&cid=093313&offset=38&page=4&sort=&saleType=1&dcode=KWT&propType=H&bname=&sizeType1=&sizeType2=&priceType1=&priceType2=&rentType1=&rentType2=&bedroom1=&bedroom2=&bathroom1=&bathroom2=&carpark1=&carpark2=&greenform=0
查詢電話：6601 4498（世紀21富山地產 殷先生）