有樓睇｜(多相)市區半山居屋翠竹花園 實用兩房移民盤 見票即減

黃大仙翠竹花園是由私人發展商參建的居屋，由14座住宅大廈組成。雖然屋苑位置較「吊腳」，但位處獅子山下，出名環境清靜兼空氣好，並且以實用高見稱。現時屋苑有一個中層兩房單位放盤，業主因為移民，故價錢有得傾，代理更揚言如買家帶票洽購，價錢絕對有驚喜！

廳房四正闊落 景觀開揚 上述放盤為翠竹花園7座中層K室，實用面積484方呎，叫價500萬元(已補地價)，平均實用呎價10,330元。單位為兩房間隔，因實用率高，廳和房間均闊落見使，裝修不算新淨但企理，部分裝修可保留使用。景觀方面，單位座北望樓景及山景，環境清幽怡人。