有樓睇｜(多相) 市場唯一 西半山連天台特色細呎盤 1180萬放售

特色戶向來不乏追捧，如果位置在豪宅地段，相信吸引力更大。位於西半山卑利士道的單幢物業應彪大廈，目前有一個連天台的細呎數特色單位放盤，物業既是大廈唯一放盤的特色戶，在同區亦較為少有，可說是西半山豪宅地段的特色上車盤之選。
兩房變一房 玻璃趟門分隔 滿滿穿透感
樓齡26年的應彪大廈只有一座，上述放盤單位位於頂層38樓，單位實用面積404方呎，另附面積約324方呎的特色天台，叫價1,180萬元，平均呎價29,208元；單位同時亦放租，叫租25,000元，平均呎租62元。單位原為兩房間隔，現改為一房，大廳與睡房之間設有一道大透明玻璃趟門，廚房屬開放式設計，旁邊的浴室則以透明磨砂玻璃作分隔，讓人一走進屋內，視覺上帶來滿滿的穿透感，令單位空間感即時擴大；再加上單位位於38樓頂層，窗外以開揚翠綠山景、樓景和部分海景為主，當光線照射進室內，同時建構出明亮舒適的視覺效果。
放盤少 市場罕有
世紀21Q動力港島豪宅西半山分行高級客戶經理李民讓表示，應彪大廈放盤量一向不多，全盤連天台單位亦僅有4個，上述單位更是目前市場唯一放盤。可參考成交是今年1月錄得的中層C室分層單位，呎數同樣是404方呎，成交價900萬元，惟單位只望樓景，景觀較上述連天台單位遜色得多。李民讓續稱，放盤單位特點在於連一個面積不算小的私家天台，可以用來晾曬衣物、招呼親友暢聚或BBQ，甚至打造成私人小花園，用途廣泛；加上望開揚山海雙景，景觀開揚吸引，而物業距離港鐵西營盤站只需約7分鐘步程，交通相當便利，對於在中上環一帶上班，並想進駐西半山豪宅地段的中產上車客人，或是將來通關後，需要經常來港的內地客人，相信具有一定吸引力。
放盤單位資料
物業名稱：應彪大廈
地址：西半山卑利士道1至3號
樓齡：26年
放盤單位：38樓連天台
叫價：1,180萬元
叫租：25,000元/月
實用面積：404方呎
間隔：一房
單位相關資料：https://c21qpower.com/property/%e6%87%89%e5%bd%aa%e5%a4%a7%e5%bb%88-%e7%bd%95%e6%9c%89%e9%a0%82%e6%a8%93%e9%80%a3%e5%a4%a9%e5%8f%b0%e9%96%8b%e6%8f%9a%e5%b1%b1%e6%b5%b7%e6%99%af-2/
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