有樓睇｜(多相) 市場唯一 西半山連天台特色細呎盤 1180萬放售

特色戶向來不乏追捧，如果位置在豪宅地段，相信吸引力更大。位於西半山卑利士道的單幢物業應彪大廈，目前有一個連天台的細呎數特色單位放盤，物業既是大廈唯一放盤的特色戶，在同區亦較為少有，可說是西半山豪宅地段的特色上車盤之選。

兩房變一房 玻璃趟門分隔 滿滿穿透感 樓齡26年的應彪大廈只有一座，上述放盤單位位於頂層38樓，單位實用面積404方呎，另附面積約324方呎的特色天台，叫價1,180萬元，平均呎價29,208元；單位同時亦放租，叫租25,000元，平均呎租62元。單位原為兩房間隔，現改為一房，大廳與睡房之間設有一道大透明玻璃趟門，廚房屬開放式設計，旁邊的浴室則以透明磨砂玻璃作分隔，讓人一走進屋內，視覺上帶來滿滿的穿透感，令單位空間感即時擴大；再加上單位位於38樓頂層，窗外以開揚翠綠山景、樓景和部分海景為主，當光線照射進室內，同時建構出明亮舒適的視覺效果。