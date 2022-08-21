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地產
2022-08-21 18:04:45

有樓睇｜(多相)廳大房大 廚廁都大！大坑半山愉富大廈靚裝三房

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飯廳非常寬闊，設有窗戶，光猛兼空氣流通。

飯廳非常寬闊，設有窗戶，光猛兼空氣流通。

位於大坑半山的愉富大廈，由兩座住宅大廈組成，物業依山而建，前臨跑馬地，背靠渣甸山，居住環境相當幽靜。屋苑位置屬傳統豪宅地段，全苑共有114伙，單位實用面積由1,5702,686方呎不等，以廳大房大見稱，實用性高，深得用家追捧，放盤量亦不多。現時屋苑放盤只有6個，當中包括一個低層三房套戶，屬優質盤源，內部裝修新淨亮麗，景觀更望超開揚翠綠山景，整體質素極佳。

客廳面積有多大，只需望望梳化與電視之間的距離，便可略知一二。 主人套房寬敞見使，空間非常充裕。 主人套房浴室面積不少，流線型浴缸增添品味。 單位望翠綠清幽的山巒景致。 其他睡房面積也不少，望開揚清靜山巒景。 房間間隔四正闊大，光線亦非常充足。 闊大的廚房設有二人窗邊椅桌，實用又好看，更可一邊用膳、一邊觀賞窗外清幽美景。 客廁呈長方形設計，設有落地儲物鏡櫃，實用美觀。 客廁呈長方形設計，設有落地儲物鏡櫃，實用美觀。 愉富大廈A座低層1室放盤單位平面圖。

廳大房大 新淨雅緻

上述放盤單位為愉富大廈A座低層1室，建築面積2,028方呎，實用面積為1,570方呎，叫價4,800萬元，平均實用呎價30,573元。單位整體質素相當理想，間隔為三房套戶，設有露台，屬廳大房大格局，就連浴室和廚房的空間都非常闊落，裝修亦新淨雅緻；景觀以翠綠開揚山景為主，視野遼闊吸引。

叫價略高 擁靚裝屬合理

中原地產禮頓山第一分行A(東半山跑馬地組)高級資深分區營業經理黃健忠示，雖然上述放盤單位叫價略高市價約3%，但因有靚裝修，故價錢仍算合理。現時屋苑放盤量有6個，A座佔兩個、B座則佔4個，而最近錄得成交是今年5月，單位為A282室，實用面積同屬1,570方呎，成交價5,780萬元，平均呎價36,815元。

放盤單位資料

物業名稱：愉富大廈

地址：大坑半山春暉道8

發展商：嘉里建設

樓齡：38

放盤單位：A座低層1

叫價：4,800萬元（參考市值租金：約75,000元）

實用面積：1,570方呎/@30,573

建築面積：2,028方呎/@23,669

間隔：三房（1套房）

相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E6%84%89%E5%AF%8C%E5%A4%A7%E5%BB%88-A%E5%BA%A7_TAK753?theme=buy

查詢電話：9266 9888（中原地產 黃先生）

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