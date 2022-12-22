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地產
2022-12-22 18:40:00

有樓睇｜(多相) 愉景灣14期津堤四房雙套大戶罕放 配備靚裝靚景

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偌大的長方形開則客飯廳，外接露台，裝修亦具品味，人與狗狗都住得舒適。

偌大的長方形開則客飯廳，外接露台，裝修亦具品味，人與狗狗都住得舒適。

大嶼山愉景灣可說是香港最具異國情調的地方，要山有山、要海有海，四周築有一幢幢歐陸式洋房和住宅大樓，配合地標之一的玻璃白教堂和意式鐘樓等建築，以及區內完善的配套設施，居住環境恬靜中見方便。

單位以內園及泳池景為主，同時遠望少許海景。 闊大的主人套房，既可三邊下床，床與電視及梳妝枱之間的距離亦十分闊落，加上附設露台及巨大玻璃窗，室內光線非常充裕。 單位大廳空間充足，擺放大型組合梳化後，仍有不少活動空間。 其他睡房面積也不細小，相當實用見使。 單位座向東南，睡房有陽光斜照入內，感覺開揚舒服。 寬敞的浴室裝有鏡櫃，美觀實用。 大嶼山愉景灣自成一隅，居住環境恬靜，日常交通和生活配套亦齊全。(資料圖片)

廳大房大則王間隔 向東南望內園

愉景灣由18期住宅物業組成，其中第14期津堤有一個四房雙套單位放盤，位於1座低層，實用面積1,533方呎，叫價1,850萬元，實用平均呎價12,067元。單位間隔上的賣點是廳大房大，屬屋苑「則王」戶型，配有新淨品味靚裝，幾近即買即住。偌大的客廳外接大露台，外望清靜的內園、泳池及少許海景，滿眼綠化景致，感覺寧靜舒適，而且單位向東南，屬優質座向戶型，亦屬市場罕有放盤。
 

放盤單位資料

物業名稱：愉景灣第14期津堤
地址：愉景灣津堤徑8
發展商：香港興業
樓齡：11
放盤單位：津堤1座低層海天大宅 (物業編號：LGE552)
叫價：1,850萬元
實用面積：1,533方呎 / @12,067
建築面積：2,083方呎 / @8,881
間隔：四房 (2套房)
單位相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E6%84%89%E6%99%AF%E7%81%A3-14%E6%9C%9F-%E6%B4%A5%E5%A0%A4-%E6%B4%A5%E5%A0%A41%E5%BA%A7_LGE552?theme=buy
查詢電話：5941 1112 (中原地產 丘先生)

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