有樓睇｜(多相) 愉景灣14期津堤四房雙套大戶罕放 配備靚裝靚景

大嶼山愉景灣可說是香港最具異國情調的地方，要山有山、要海有海，四周築有一幢幢歐陸式洋房和住宅大樓，配合地標之一的玻璃白教堂和意式鐘樓等建築，以及區內完善的配套設施，居住環境恬靜中見方便。

廳大房大則王間隔 向東南望內園 愉景灣由18期住宅物業組成，其中第14期津堤有一個四房雙套單位放盤，位於1座低層，實用面積1,533方呎，叫價1,850萬元，實用平均呎價12,067元。單位間隔上的賣點是廳大房大，屬屋苑「則王」戶型，配有新淨品味靚裝，幾近即買即住。偌大的客廳外接大露台，外望清靜的內園、泳池及少許海景，滿眼綠化景致，感覺寧靜舒適，而且單位向東南，屬優質座向戶型，亦屬市場罕有放盤。

