有樓睇｜(多相)慈愛苑單邊雅裝山景兩房 市價480萬放售 價錢有得傾

黃大仙居屋慈愛苑共分3期，其中第3期於2000年落成，共由6座40層高住宅大樓組成，屬康和式設計。屋苑設有大型商場，交通配套亦完善，其中3期旁邊設有巴士總站，路線前往九龍及港島多區，附近亦有小巴前往港鐵黃大仙站，交通方便。現時3期愛華閣(K座)有一個低層雅裝單邊單位放盤，屬四正兩房靚則間隔，因單邊關係景觀望超清靜開揚山景，現以綠表價市價480萬元放盤，代理表示價錢有得傾，約可有3%至5%議價空間。

實用靚則 裝修雅緻 放盤單位為3期愛華閣(K座)低層3室，實用面積506方呎，兩房兩廳間隔，以綠表價480萬元放盤，平均實用呎價9,486元。單位大廳以長方形開則，門口有玄關位，方便擺放鞋櫃和出門衣物等物品，廚房設於大門旁邊，能放置洗衣機，並設有雙鋅盆、一列天花及坐地廚櫃，空間非常闊落。兩間睡房間隔實用方正，位置單邊、望非常開揚的山景，大廳則望樓景和側山景。至於浴室，採企缸設計，有窗非黑廁，面積闊大兼裝修企理。