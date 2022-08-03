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地產
2022-08-03 18:50:50

有樓睇｜(多相)慈愛苑單邊雅裝山景兩房 市價480萬放售 價錢有得傾

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長方形開則的大廳，設有大玻璃窗，窗外是開揚側山景，採光度極高，而且清靜舒服。

長方形開則的大廳，設有大玻璃窗，窗外是開揚側山景，採光度極高，而且清靜舒服。

黃大仙居屋慈愛苑共分3期，其中第3期於2000年落成，共由640層高住宅大樓組成，屬康和式設計。屋苑設有大型商場，交通配套亦完善，其中3期旁邊設有巴士總站，路線前往九龍及港島多區，附近亦有小巴前往港鐵黃大仙站，交通方便。現時3期愛華閣(K)有一個低層雅裝單邊單位放盤，屬四正兩房靚則間隔，因單邊關係景觀望超清靜開揚山景，現以綠表價市價480萬元放盤，代理表示價錢有得傾，約可有3%5%議價空間。

廚房面積十分闊落，有足夠空間擺放洗衣機，同時設有雙鋅盆、一列天花及坐地廚櫃，裝修亦新淨，好使又實用。 飯廳一邊亦有小小窗戶，空間亦寬敞。 主人房設有大型組合床櫃及書枱櫃，有不少收納空間。 另一個睡房間隔四正，裝有吊櫃及床邊書櫃，窗外是清幽私翠綠山景。 浴室面積算大，光猛通爽。 慈愛苑放盤單位平面圖。

實用靚則 裝修雅緻

放盤單位為3期愛華閣(K)低層3室，實用面積506方呎，兩房兩廳間隔，以綠表價480萬元放盤，平均實用呎價9,486元。單位大廳以長方形開則，門口有玄關位，方便擺放鞋櫃和出門衣物等物品，廚房設於大門旁邊，能放置洗衣機，並設有雙鋅盆、一列天花及坐地廚櫃，空間非常闊落。兩間睡房間隔實用方正，位置單邊、望非常開揚的山景，大廳則望樓景和側山景。至於浴室，採企缸設計，有窗非黑廁，面積闊大兼裝修企理。

市價放盤 3%5%議幅

世紀21富山地產鑽石山分行客戶經理殷煥根表示，現時同類兩房單位最平入場價為472萬元，但單位無甚裝修可言，相比上述放盤擁雅緻新淨靚裝，叫價480萬元，相對更具吸引力，而且業主態度不算強硬，約有3%5%議價空間。

放盤單位資料

物業名稱：慈愛苑

地址：黃大仙慈雲山道120

發展商：房委會

樓齡：22

放盤單位：3期愛華閣(K)低層3室（樓盤編號：F111226

叫價：480萬元（綠表價）

實用面積：506方呎/@9,486

建築面積：663方呎/@7,240

間隔：兩房兩廳

相關資料：http://www.hilltopland.com.hk/property_detail.php?ref=B9339035&cid=111226&offset=14&page=2&sort=&saleType=1&dcode=ALL&propType=&bname=%E6%85%88%E6%84%9B%E8%8B%91&sizeType1=&sizeType2=&priceType1=&priceType2=&rentType1=&rentType2=&bedroom1=&bedroom2=&bathroom1=&bathroom2=&carpark1=&carpark2=&greenform=0

查詢電話：6601 4498（世紀21富山地產 殷先生）

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